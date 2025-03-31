中職／林智勝引退賽在9月5到7日 台北大巨戰面對洪總的雄鷹

中職生涯全壘打王林智勝今年打完告別選手生涯，今天球團為他舉辦盛大的引退宣告記者會，會上宣布他的引退賽將在9月5到7日在台北大巨蛋登場，對手為台鋼雄鷹隊。

選在和林智勝球衣背號相同的「31」日，龍隊球團在台北漢來大飯店為他舉辦記者會，公布引退賽相關資訊，吸引約80位媒體到場。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充在致詞時表示，林智勝謝幕選手生涯，他不僅打擊在棒壇是標竿，也是台灣棒球界瑰寶，期許他卸下球員身分後成為教練，把自己的技能、影響力發揮出來，「希望我們未來有第2個、第3個林智勝。」

林智勝的引退賽確定將在9月5日到7日登場，在台北大巨蛋面對前教頭洪一中領軍的雄鷹，向球迷好好告別。