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中職／獅隊攜手FOCASA馬戲團 4月2日台南球場獨家獻映

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊尚勇主題開幕戰第二彈迎來馬戲盛會。圖／統一獅隊提供
統一獅隊尚勇主題開幕戰第二彈迎來馬戲盛會。圖／統一獅隊提供

統一獅隊開季2連勝，4月2日將在台南球場迎戰樂天桃猿隊，尚勇主題開幕戰第二彈迎來前所未有的馬戲盛會。

獅隊今天公布相關訊息如下：

4月2日獅隊與台南在地水交社文化園區著名的FOCASA馬戲團合作，把融合知名兒童繪本作家「幾米」作品元素的馬戲表演首次帶進台南球場，一連串賽前、賽中的精彩的表演與活動，將為球迷帶來滿滿驚喜。

獅、猿二連戰首場，賽前場外活動將有雜技人員踩高蹺與球迷朋友互動，持當日賽事票券即可憑票根兌換小丑紅鼻子（限量1000份送完為止），除可於賽事中戴上紅鼻子將歡樂氛圍感拉滿，且享受雙重好康，即日起至4月27日凡攜帶小丑紅鼻子至水交社文化園區，將獨享FOCASA馬戲園區入園專屬優惠。

當日賽前場內表演，將由FOCASA馬戲團帶來精彩表演，帶給球迷不同饗宴，開球儀式將與獅隊吉祥物萊恩共同呈現，展示特別的馬戲技巧，同時為球賽揭開歡樂序幕，賽事進行的換局之間也有球團與FOCASA共同規畫馬戲表演及活動。

更多詳情請至FOCASA馬戲藝術節官方社群洽詢。

統一獅隊尚勇主題開幕戰第二彈迎來馬戲盛會。圖／統一獅隊提供
統一獅隊尚勇主題開幕戰第二彈迎來馬戲盛會。圖／統一獅隊提供
統一獅隊尚勇主題開幕戰第二彈迎來馬戲盛會。圖／統一獅隊提供
統一獅隊尚勇主題開幕戰第二彈迎來馬戲盛會。圖／統一獅隊提供
統一獅隊尚勇主題開幕戰第二彈迎來馬戲盛會。圖／統一獅隊提供
統一獅隊尚勇主題開幕戰第二彈迎來馬戲盛會。圖／統一獅隊提供
統一獅隊尚勇主題開幕戰第二彈迎來馬戲盛會。圖／統一獅隊提供
統一獅隊尚勇主題開幕戰第二彈迎來馬戲盛會。圖／統一獅隊提供

樂天桃猿 統一獅

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