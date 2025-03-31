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台灣相撲女將赴日出征 立院女子運動外交促進會相挺

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
立法院女子運動外交促進會與中華民國相撲協會於今天舉行「立法院女子運動外交促進會挺台灣相撲女將赴日爭光」記者會，於「國際運動促進發展與和平日」前夕，聚焦女子運動參與門檻與發展困境，並藉此呼籲國人重視女子運動。記者林俊良／攝影
立法院女子運動外交促進會與中華民國相撲協會於今天舉行「立法院女子運動外交促進會挺台灣相撲女將赴日爭光」記者會，於「國際運動促進發展與和平日」前夕，聚焦女子運動參與門檻與發展困境，並藉此呼籲國人重視女子運動。記者林俊良／攝影

立法院女子運動外交促進會與中華民國相撲協會於今天舉行「女將赴日出征 立法院女子運動外交促進會籲正視女子運動發展」記者會，於4月6日「國際運動促進發展與和平日」前夕，聚焦女子運動參與門檻與發展困境，並藉此呼籲國人重視女子運動。

此次記者會也為即將赴日參加國際相撲賽事的台灣女子選手加油打氣，期盼她們在國際舞台上爭取佳績。相撲運動是日本傳統的男性運動，從1996年起，日本開始推動女子相撲運動，更在1999年舉辦世界錦標賽到一直到現在，已有29年的發展歷史，女子相撲在台灣尚屬小眾運動，長期面臨資源不足、曝光率低及社會觀感等多重挑戰。

立法院女子運動外交促進會立委，為即將赴日參加國際相撲賽事的台灣女子選手加油打氣，期盼她們在國際舞台上爭取佳績。記者林俊良／攝影
立法院女子運動外交促進會立委，為即將赴日參加國際相撲賽事的台灣女子選手加油打氣，期盼她們在國際舞台上爭取佳績。記者林俊良／攝影

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