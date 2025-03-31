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中職／悍將二軍再補強 前阪神資深教練久慈照嘉客座1個月

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊加強二軍農場培育，宣布邀請前阪神虎資深教練久慈照嘉（左）來到台灣擔任二軍客座教練。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊加強二軍農場培育，宣布邀請前阪神虎資深教練久慈照嘉（左）來到台灣擔任二軍客座教練。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊加強二軍農場培育，宣布邀請前阪神虎資深教練久慈照嘉來到台灣擔任二軍客座教練，指導悍將二軍內野守備及跑壘觀念。悍將副領隊兼農場主管林威助表示，久慈教練有豐富的經驗，邀請久慈教練來台客座，希望幫助悍將二軍選手成長。

久慈照嘉職棒生涯效力於中日龍隊與阪神虎隊，並曾獲得央聯新人王，選手時期以守備見長。退役後任阪神虎隊內野守備教練有超過10年的資歷，專責內野守備及跑壘訓練，培養出許多優秀的選手，久慈教練也曾在2013年時來到台灣，在中職舉辦的冬季聯盟擔任中職聯隊客座教練，目前則擔任神戸國際大學附屬高校的女子棒球隊教練。

本次悍將邀請久慈照嘉來到台灣擔任二軍客座教練，並已於昨日加入二軍球隊訓練，主要擔任內野守備教練的客座指導，以及包括基本跑壘觀念的分享，預計在悍將二軍擔任客座教練一個月。

悍將二軍日前已有根岸涼與二宮衣沙貴二位日本投手加入，兩人都曾在今年年初代表日本微風隊參加加勒比海大賽，二宮衣沙貴去年曾效力日職二軍靜岡kufu HAYATE。兩人加入悍將二軍後，二宮衣沙貴主要擔任先發投手，根岸涼則定位牛棚。

中職 富邦悍將 阪神虎

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