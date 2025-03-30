中職／傳承林智勝意志 王政順開轟還兼應援團

中信兄弟隊的今年首轟出爐，王政順今晚在台北大巨蛋敲出一發兩分砲，幫助球隊以8：3擊敗富邦悍將隊，總教練平野惠一透露王政順就算在板凳也是「應援團」，場上、場下都對帶動球隊氣勢很有幫助。

兄弟昨天在開幕戰以0：8敗給統一獅隊，今天「進化」在4局下就先攻下5分，6局下王政順代打被擊中鼠蹊部受傷的王威晨，一棒敲出球隊本季首轟，王政順表示，沒想過會有這一轟，「當下想盡量把球打強，讓想法簡單一點。」

王政順今年春訓調整不錯，官辦熱身賽敲出5支安打，打擊率3成57、上壘率4成整、長打率0.714，平野惠一表示，一直想找機會讓王政順上場，今天剛好有機會，「他也把握住有了好表現。」

王政順則表示，自己今年跟教練團討論打擊姿勢後，找到欠缺的地方，腳的部分過去旋轉沒那麼好，因此重新加強，今年目標第一個是健康，第二個則是出賽數能夠再增加。

平野惠一除了肯定王政順的打擊，也欣賞態度，「他在板凳加油聲最大，無論有沒有上場，都對球隊很有幫助。」王政順表示：「就是一個氣勢，之前上一軍的時候，感受到（林）智勝帶來的歡樂，想要效仿他。」