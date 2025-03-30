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中職／黃博多巨蛋奪勝好舒服 最滿意投滿6局幫兄弟拿到第1勝

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟洋投黃博多（中）獲單場MVP。記者林伯東／攝影
中信兄弟洋投黃博多（中）獲單場MVP。記者林伯東／攝影

中信兄弟隊洋投黃博多在中華職棒的初登板，面對富邦悍將隊繳出一場6局無失分好投，拿下單場MVP，成為兄弟今年首勝的勝利投手，讓他直呼開心，尤其滿意可以吃滿6局。

兩軍先發投手此役都是中職生涯初登板，悍將力亞士先發3.2局被敲7安打、失5分吞敗，兄弟黃博多展現技高一籌的壓制力，先發6局僅被敲4安打、無失分，送出9次三振。

黃博多表示，不管面對左打、右打，自己的投球策略並沒有改變，都是抱著積極搶好球數的心態去進攻，「今天很開心的是可以投到6局，幫助球隊拿下第一勝。」他也感謝隊友在第4局攻下5分大局，「讓我在下半局的投球可以更有信心去投。」

黃博多點評對台灣打者的初印象，他說：「台灣打者都非常積極進攻，我也很喜歡面對這樣的打者。」此外，初登板是在大巨蛋，也讓他覺得舒服，「大巨蛋是很好的球場，設施非常完善，所有人都會覺得在這裡比賽很舒服。」

中職 富邦悍將

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