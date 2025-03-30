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中職／呂彥青對6人次被敲5安打0苛責 平野惠一反而想說感謝

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟呂彥青。記者林伯東／攝影
中信兄弟呂彥青。記者林伯東／攝影

中信兄弟隊今天以8：3擊敗富邦悍將隊，一路平順的比賽在9局上生波瀾，呂彥青登板面對6人次只抓下1個出局數，總教練平野惠一賽後沒有苛責，而是暖心表示，呂彥青近幾年的投球量確實太多，身體處在不是很好的狀態，對他及吳俊偉的感謝不是三言兩語說得清。

兄弟今天靠第4局的5分大局奠定勝基，王政順代打敲出兩分砲，7局下詹子賢高飛犧牲打再攻下兄弟的第8分，帶著8：0領先進入第9局。

呂彥青今天在「在地球爆炸之前」的新出場曲旋律中登板，被申皓瑋、張育成接連敲安，戴培峰補上安打幫助悍將破蛋，後續董子恩續敲安打，悍將仍有一出局、滿壘機會，蔡佳諺代打敲安挹注2分打點，迫使兄弟再換上蔡齊哲收拾局面。

賽後被問到呂彥青動盪的表現，平野表示，「我反而是覺得彥青這幾年丟球量有點太多了，身體處於不是最好的狀態，希望他可以在這樣的狀況下找到更好的投球、往更高的水準前進，期待看到他的突破。」

平野也進一步提到，「包括小黑（吳俊偉）也是，這幾年對球隊的幫助真的很大，對他們的感謝很難用言語就能表達，希望球隊不是只能依賴這兩個人，而是養成更多年輕選手，幫他們分攤這些局數，今年會對他們有一些適量的調整。」

呂彥青(右)在投手丘與投手教練王建民對話。記者林伯東／攝影
呂彥青(右)在投手丘與投手教練王建民對話。記者林伯東／攝影

吳俊偉 呂彥青

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