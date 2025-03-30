中職／「莎菈要我加油」江坤宇透露破蛋安打前對話

中信兄弟隊江坤宇今天一棒終結球隊近期在台北大巨蛋吞下的39顆鴨蛋，那支3分打點二壘打之前，打擊教練莎菈（Sarah Edwards）曾上前耳提面命，江坤宇賽後透露：「她跟我說加油。」

兄弟昨天在開幕戰以0：8敗給統一獅隊，加上季前的火腿交流賽、2場官辦熱身賽都在大巨蛋遭到完封，連吞36顆鴨蛋，今天前3局也遭到封鎖。

不過第4局1出局滿壘時，江坤宇敲出清壘的二壘打，下一棒詹子賢也跟進敲出相同落點的二壘打，讓中信兄弟在4局下打出5分大局，終結得分荒。

江坤宇表示：「今天黃博多丟得非常好（6局無失分），我們在大巨蛋很多場沒得分，那一球有把握住，先打下分數，大家放開一點。」

當時在滿壘輪到江坤宇打擊前，因悍將喊出暫停，兄弟打擊教練莎菈趁機與在場邊準備的江坤宇、詹子賢交談，江坤宇透露當時對話，「她跟我說『加油』，詹咩跟我說『不要太有壓力』，我跟詹咩說『後面還有你』。」

雖然兄弟在大巨蛋一度打得不順，但江坤宇認為大家擊球的感覺都不錯，只是沒能拿下分數，今天自己這一棒能夠破蛋，後面也連貫下去，「感覺滿開心的。」

江坤宇昨天6局上曾發生失誤，也讓獅隊延續攻勢、打出6分大局，他今天表示，那一球對方打得強勁，不太好接，「只想要擋下來，但沒有擋好。」