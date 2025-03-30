中職／林安可連2天開轟、林培緯逆轉安 獅隊奪2連勝

中職統一獅隊今天在台南棒球場進行主場開幕戰，林安可開季連續2天轟出全壘打，加上第6局年輕好手林培緯敲出逆轉2打點安打，終場獅隊以6比3勝台鋼雄鷹，開季奪2連勝。

雄鷹在2局上展開攻勢，魔鷹（Steven Moya）、張肇元敲安打後，吳念庭擊出1打點滾地球，先馳得點；4局上再度由魔鷹、張肇元敲安打開啟攻勢，吳念庭再敲安打送回2分，雄鷹取得3比0領先。

不過獅隊的林安可在4局下從艾速特（Eric Stout）手中轟出陽春砲，包括昨天中職開幕戰連2天開轟，本季已累積2發全壘打；6局下獅隊一、二壘有人時，潘傑楷敲安打送回1分，林培緯再敲二壘安打、帶有2分打點，一棒逆轉戰局。

8局下陳傑憲獲保送、林安可敲安打後，因右外野手曾昱磬失誤，獅隊再攻下1分，接著陳聖平敲出1打點安打，終場獅隊就以6比3擊退雄鷹，開季奪2連勝，單場MVP由敲出逆轉安打的林培緯獲得。

獅隊先發投手梅賽斯（Cristopher Mercedes）此戰用83球投5局，被敲6支安打，沒有出現保送，送出5次三振，失掉3分。接替登板的高塩將樹用29球投2局，演出6上6下、包括1次三振，沒有掉分奪下勝投；之後黃竣彥、陳韻文各投1局，都沒有失分。

雄鷹先發投手艾速特則用96球投5.1局，被敲9支安打，出現1次觸身球保送，送出4次三振，失掉4分含3分責失，吞下敗投。