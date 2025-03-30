中職／悍將春去冬來3:8不敵兄弟 連4年開季首戰沒贏過

富邦悍將隊今年完成官辦熱身賽3連霸，但再度於球季一開打就感受例行賽的殘酷，今天以3：8不敵中信兄弟隊，悍將已經連4年沒在球季首戰贏球。

兄弟昨天在開幕戰以0：8遭到統一獅隊完封，今天碰上悍將，面對左投力亞士，打線在前3局無法突破，但第4局一發不可收拾，一出局後許基宏、陳俊秀接連敲出安打，曾頌恩選到保送形成滿壘，江坤宇先掃出二壘打一棒清壘，詹子賢的二壘打也添1分打點，後續黃韋盛、王威晨都敲內野安打再追加分數，兄弟最終單局敲出6安打、攻下5分大局。

王威晨6局上面對張育成打出的強勁滾地球重要部位遇襲，雖一度續留場上，但隨即在6局下輪到他的棒次時換上代打，王政順一棒掃出兩分砲，擴大為7：0領先。

悍將以0：8進入9局上，兄弟推出呂彥青，申皓瑋、張育成接連敲安，戴培峰補上安打幫助球隊破蛋，後續董子恩續敲安打，悍將仍有一出局、滿壘機會，蔡佳諺代打敲安挹注2分打點，迫使兄弟再換上蔡齊哲收拾局面。

兩軍先發投手都是中職生涯初登板，悍將力亞士先發3.2局被敲7安打、失5分吞敗，兄弟黃博多展現技高一籌的壓制力，先發6局僅被敲4安打、無失分，送出9次三振，取得勝投。