中職／57148人！兄弟開幕系列賽熱鬥 票房超越去年

中華職棒36年賽季昨天開打，首日開幕戰吸引4萬人聚集，今天中信兄弟在台北大巨蛋繼續作主，與富邦悍將隊之戰吸引17148人進場，兩場合計逾5萬人，超越去年味全龍隊在台北大巨蛋首兩戰的票房紀錄。

去年台北大巨蛋首度啟用作為中職比賽場地，味全龍隊作為前兩場的主隊，分別吸引28618人、20158人進場，開幕系列賽合計48776人。

今年換衛冕軍兄弟前進大巨蛋，開季前兩場合計來到57148人，將開幕系列賽的人數推升到新高，首場4萬人更是開幕戰史上最高、平中職例行賽最多，去年兩場4萬滿場紀錄也都是兄弟在大巨蛋的主場。

不過第二戰17148人，寫下兄弟在大巨蛋主場的次低，最少是去年6月14日的16103人，不過隔天15日的阪神甲子園主題日就衝上32988人。