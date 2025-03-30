中職／王威晨中「蛋」奮力抓出局 球迷掌聲鼓勵

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

中信兄弟隊今天頻頻遇到強襲球挑戰，先是投手黃博多被打中腿部，三壘手王威晨更是直接中「蛋」，不過兩人都選擇留在場上奮戰，王威晨在6局下被代打換下。

兄弟先發投手黃博多在5局上面對王念好擊出的強勁滾地球，雖然努力閃避但打到腿部，球反彈到游擊方向，成功抓到出局數，投手教練王建民與防護員趕緊上前關心，所幸並無大礙，黃博多投完第5局後第6局依舊上場。

而王威晨則是在6局上面對張育成敲出的三壘方向強勁滾地球，蹲下擋球的他剛好被球一個反彈打中胯下重要部位，王威晨雖然迅速將球撿起傳往二壘完成封殺，但隨後倒在地上難以起身。

防護員與隊友都上前關心，王威晨跪倒在地上良久，最後慢慢起身確認狀況，也決定繼續留在場上，現場球迷響起掌聲為他的表現致意，而游擊手江坤宇成功策動雙殺也讓這個半局早點結束，王威晨回到休息區時表情仍有些猙獰。

張育成 王威晨 王念好

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