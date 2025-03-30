日職／二軍孫易磊中繼登板 用9球演出3上3下

中央社／ 台北30日電
日職北海道火腿鬥士隊投手孫易磊。中央社資料照
日職北海道火腿鬥士隊投手孫易磊。中央社資料照

日本職棒日本火腿鬥士隊二軍今天與橫濱DeNA隊二軍交手的賽事，火腿隊台灣好手孫易磊登板中繼，僅用9球就連續解決3名打者，最快球速飆出152公里，本季目前出賽2場尚未失分。

火腿隊二軍今天與橫濱隊二軍交手，孫易磊在3局上登板，讓度會隆輝擊出一壘滾地球出局後，讓勝又温史擊出三壘界外飛球出局，最後在2好2壞時、讓九鬼隆平揮棒落空三振。

總計孫易磊僅用9球投1局，演出3上3下，沒有失分，最快球速飆出152公里，使用了3顆直球、曲球及指叉球各2顆，還有滑球、變速球各1顆。孫易磊本季目前在二軍出賽2場、投3局，防禦率還是0。

此戰火腿隊二軍與橫濱隊二軍一度以3比3戰成平手，不過8局下火腿隊2出局後獲得2次四壞球保送，進藤勇也再敲出二壘安打，帶有2分打點超前，終場火腿隊二軍以5比3獲勝。

孫易磊 日本火腿鬥士 橫濱

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