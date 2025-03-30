快訊

王者回歸！GD首爾合體CL「三萬狂粉擠到他無法上台」

陸衛星影像曝強震慘況！緬甸瓦城從蔥綠變土棕色 阿瓦大橋斷成好幾截

中職／蔡其昌與陳傑憲對談：12強奪冠對台灣有重大意義

中央社／ 台北30日電
中華職棒統一獅隊30日在台南棒球場進行主場開幕戰，並安排中職會長蔡其昌（右）與12強冠軍國手陳傑憲（左）進行「總機連憲」訪談。（統一獅隊提供）
中華職棒統一獅隊30日在台南棒球場進行主場開幕戰，並安排中職會長蔡其昌（右）與12強冠軍國手陳傑憲（左）進行「總機連憲」訪談。（統一獅隊提供）

中職統一獅今天在台南棒球場進行主場開幕戰，獅隊今天也安排中職會長蔡其昌與獅隊隊長陳傑憲進行「總機連憲」訪談，陳傑憲與蔡其昌都認為，12強奪冠對台灣棒球有很大意義。

獅隊球團今天安排中華職棒大聯盟會長蔡其昌與陳傑憲，於台南棒球場場外舞台進行訪談及合影，一同回顧世界12強棒球賽台灣隊奪冠的精采時刻。有球迷將12強海報及「臺灣尚勇」春聯裱框，展現熱情。

陳傑憲表示，獲得12強冠軍對於台灣存在很大的意義，「那時手感正好，繳出亮眼成績和優異表現，才有機會得到更多台灣人民的注目。」他也透過這個機會感謝球迷愛戴，並呼籲球迷盡量給予他和家人私人相處空間。

蔡其昌也認為，12強奪冠後職棒環境有些許改變，有更多球迷進場看比賽，他分享，有象迷表示突然沒辦法跳「臺灣尚勇」應援歌曲有點奇怪，甚至在統一獅播放潘傑楷應援曲時也會不小心跟著哼唱。

陳傑憲談到剛與獅隊談好的10年新台幣2億元大約，他認為，無論薪水多或少，在場上就是要全力去拚戰、奮鬥，不能有一絲鬆懈，「在職棒過程難免有些高低潮，但我相信我自己，相信我的初心，即使有了這份合約，我的初衷依然不變，面對每場比賽都會盡力去拚，我永遠會帶著這份精神繼續走下去。」

蔡其昌也讚賞陳傑憲，蔡其昌指出，陳傑憲身為球員工會理事長，與聯盟建立良好的溝通橋梁，「他也是國際賽中的台灣隊長，無論輸贏都要帶起球員間的氣氛，他更是職棒球員，這些年都鍥而不捨地努力訓練。」

棒球 統一獅 陳傑憲

延伸閱讀

中職／陳冠穎精進指叉球 初登板對決陳傑憲願望成真

林志穎合體「台灣隊長」陳傑憲 男神同框：帥到沒極限

中職／陳傑憲年薪1680萬元高貴不貴 下一個2億男看好林立

中職／陳傑憲2億鉅約有感 蔡其昌對林立說「加油」

相關新聞

中職／悍將春去冬來3:8不敵兄弟 連4年開季首戰沒贏過

富邦悍將隊今年完成官辦熱身賽3連霸，但再度於球季一開打就感受例行賽的殘酷，今天以3：8不敵中信兄弟隊，悍將已經連4年沒在...

中職／57148人！兄弟開幕系列賽熱鬥 票房超越去年

中華職棒36年賽季昨天開打，首日開幕戰吸引4萬人聚集，今天中信兄弟在台北大巨蛋繼續作主，與富邦悍將隊之戰吸引17148人...

中職／江坤宇清壘二壘打掀5分大局 兄弟巨蛋連續39局沒得分終於中斷

中信兄弟隊在台北大巨蛋的得分荒，今天第4局靠江坤宇在滿壘時的清壘二壘打一棒打破，今年在大巨蛋記分板上掛上連續39顆蛋後，...

中職／沒有生氣啦！平野惠一談賽後會議 點出慢熱課題

中信兄弟隊昨天在開幕戰以0：8輸給統一獅隊，賽後開會近20分鐘，不過總教練平野惠一表示，那是例行的教練會議，沒有特別找球...

中職／悍將5號洋投持續在看 陳金鋒笑答：要祝福我們啊

富邦悍將隊以4位編制內洋投陣容展開球季，5號洋投進度靜悄悄，總教練陳金鋒賽前表示，球隊都有持續在注意，忍不住開玩笑說：「...

中職／12強之神扛新莊開幕戰 張奕：準備好迎戰兄弟！

富邦悍將隊4月2日在新莊棒球場迎接主場開幕戰，確定推出「12強之神」張奕先發，中職生涯的第一場先發，他期盼：「在那天，把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。