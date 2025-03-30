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中職／江坤宇清壘二壘打掀5分大局 兄弟巨蛋連續39局沒得分終於中斷

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟江坤宇。記者林伯東／攝影
中信兄弟江坤宇。記者林伯東／攝影

中信兄弟隊在台北大巨蛋的得分荒，今天第4局靠江坤宇在滿壘時的清壘二壘打一棒打破，今年在大巨蛋記分板上掛上連續39顆蛋後，終於有分數進帳。

兄弟今年在大巨蛋1分難求，包括1場對火腿隊交流賽、2場官辦熱身賽，再到昨天面對統一獅隊的開幕戰，已經在蛋內連續4場遭到完封。

兄弟今天在大巨蛋碰上悍將，面對左投力亞士，前3局還是無法突破，直到第4局出現攻勢，一出局後許基宏、陳俊秀接連敲出安打，此役首度攻占得點圈，曾頌恩選到保送形成滿壘。

江坤宇站上打擊區前，打擊教練莎菈上前與他及下一棒的詹子賢講話，江坤宇先掃出二壘打一棒清壘，詹子賢的二壘打也添1分打點，後續黃韋盛、王威晨都敲內野安打再追加分數，兄弟單局敲出6安打、攻下5分。

江坤宇 詹子賢

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