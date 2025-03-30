中職／陳冠穎精進指叉球 初登板對決陳傑憲願望成真

中職中信兄弟新秀投手陳冠穎昨天完成一軍生涯初登板，對上統一7-ELEVEn獅隊中心棒次，完成想對決陳傑憲的願望，1局無失分是好的開始，休賽季精進指叉球、修正投球機制成效佳。

兄弟今年開季一軍名單亮點，是帶入去年選秀第2輪選進投手伍立辰、第3輪選進投手陳冠穎，兩人開幕戰都完成生涯一軍初登板，伍立辰8局登板，投1局無失分，陳冠穎接手投9局。

陳冠穎昨天受訪提及希望對決陳傑憲和富邦悍將張育成，初登板實現願望，首名打者就是獅隊3棒陳傑憲，讓陳傑憲敲出一壘方向滾地球出局，接著讓林安可敲出捕手上方高飛球出局，再讓潘傑楷敲出游擊方向滾地球出局，總計用9球投1局，無失分。

陳冠穎表示，昨天是比分差大的時間點登板，沒有太多緊張感覺，有一直觀察對方打者揮棒型態。登板就對上獅隊中心棒次，他稱讚陳傑憲是數一數二的打者，前兩顆球投比較開，修正後丟進去給對方打、不用太閃躲。

陳冠穎去年打完U23世界盃棒球賽回台後，來不及投入二軍賽事。沒有二軍出賽紀錄直接一軍登板，他笑說，沒想到可以這麼快完成一軍初登板，在滿場4萬人面前投球很新鮮，退場後教練也有鼓勵，稱讚他表現不錯。

陳冠穎透露，去年休賽季做了滿多修正，感覺當時的投球動作可能沒辦法負擔整個賽季，休賽季調整投球機制，包括發力和揮臂，也覺得需要一顆更犀利的變化球，本來就有投指叉球，也有再精進，指叉球對決打者發揮不錯的效果。