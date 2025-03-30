日職／野村佑希雙響砲6打點 火腿63年來首見開季3連勝

日本火腿隊今天靠著第四棒野村佑希轟出雙響砲，一人包辦6分打點，幫助球隊以7比5擊退西武。此役獲勝後，日本火腿隊也寫下球團包含前身東映時代以來，相隔63年首度開季3連勝的紀錄，堪稱歷史性里程碑。

本場比賽焦點無疑集中在24歲的強打者野村佑希身上。他在首局就於2出局二壘有人時擊出適時二壘安打，為球隊先馳得點。3局上比數被追平後，野村鎖定高橋光成的第一顆速球，掃出左外野3分砲，敲出本季首轟。5局上，他再度在2出局二壘有人情況下，把球送進左外野看台，完成雙響砲演出，貢獻第2支全壘打與第5、6分打點。

對於野村佑希的火力大爆發，監督新庄剛志賽後笑稱：「第一支二壘安打最讓我開心，四番在首局就能打點，代表今天有希望得分。第三局的全壘打我在板凳做出『X』手勢，結果第五局又來一發，我只好改成比『O』，然後跟他道歉，真是太猛了！」

火腿先發投手費爾哈根（Drew VerHagen）主投5局失2分，雖然首局就被內文（Tyler Nevin）擊出高飛犧牲打失分，4局再挨外崎修汰的陽春砲，但之後穩住陣腳完成先發任務。他表示：「一開始有點太放鬆，球投得太甜，但越投越順，整體感覺很不錯。

開幕戰火腿靠著金村尚真好投封鎖西武，29日則在延長10局險勝，今天則是靠長打火力壓制對手，以三種不同方式連拿三勝，展現問鼎太平洋聯盟龍頭的企圖心。

至於西武隊的高橋光成則是持續悲情之旅，此戰他5局被敲7安打失6分承擔敗戰，個人連17場未勝，吞下跨季12連敗。西武隊自2019年以來首嚐開季3連敗，西口文也新任監督的起步之路可說挑戰重重。