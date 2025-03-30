中職／富邦的魏全不一樣了 強化肌肉保護膝蓋有效

從味全的魏全變成富邦的魏全，捕手魏全生涯首次開季就進入一軍名單中，膝蓋手術後的困擾也終於在美國行找到解答，回顧這難得機會只想說珍惜。

魏全是在2019年選秀會獲得味全龍隊第32指名，不料2020年服兵役時右膝十字韌帶斷裂，隔年球季報銷，直到2022年才首度升上一軍，然而只打了1場、3打席就再無機會，在去年季後被放到60人保留名單外，也因此轉戰富邦悍將隊。

悍將開季將列入魏全一軍名單中，成為僅有的三捕手之一，魏全表示，自己心情上不會想得特別多，「球隊需要我做什麼任務，就是去執行，換了個新環境，好好珍惜機會，目前都有朝對的方向前進。」

能夠將狀態準備好開季，魏全認為去年休賽季的變化滿多，「之前膝蓋手術後有些副作用，打打停停，打擊需要旋轉，捕手又需要蹲，有時疲勞就要休息一周，但去了美國改善滿多的。」

魏全在休賽季期間與陳品捷等球員前往美國Driveline訓練中心，進行客製化訓練，加強下半身的強度，肌肉量比過去提升了3到4公斤，但反而對膝蓋負擔是減輕。

「一開始檢測時，他們說我作為捕手的體重不足。」魏全表示，自己過去觀念會覺得，體重輕一些對膝蓋的負擔比較小，「他們的觀念是，肌肉要更強壯，才能夠保護受傷的地方。」

在春訓、熱身賽測試結果，魏全也感受到過去容易疲勞的狀況不見了，從1月加入悍將後就專心在適應團隊，熟悉暗號、戰術以及與投手的搭配，「花了滿多心思去融入。」