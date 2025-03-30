聽新聞
0:00 / 0:00
中職／富邦的魏全不一樣了 強化肌肉保護膝蓋有效
從味全的魏全變成富邦的魏全，捕手魏全生涯首次開季就進入一軍名單中，膝蓋手術後的困擾也終於在美國行找到解答，回顧這難得機會只想說珍惜。
魏全是在2019年選秀會獲得味全龍隊第32指名，不料2020年服兵役時右膝十字韌帶斷裂，隔年球季報銷，直到2022年才首度升上一軍，然而只打了1場、3打席就再無機會，在去年季後被放到60人保留名單外，也因此轉戰富邦悍將隊。
悍將開季將列入魏全一軍名單中，成為僅有的三捕手之一，魏全表示，自己心情上不會想得特別多，「球隊需要我做什麼任務，就是去執行，換了個新環境，好好珍惜機會，目前都有朝對的方向前進。」
能夠將狀態準備好開季，魏全認為去年休賽季的變化滿多，「之前膝蓋手術後有些副作用，打打停停，打擊需要旋轉，捕手又需要蹲，有時疲勞就要休息一周，但去了美國改善滿多的。」
魏全在休賽季期間與陳品捷等球員前往美國Driveline訓練中心，進行客製化訓練，加強下半身的強度，肌肉量比過去提升了3到4公斤，但反而對膝蓋負擔是減輕。
「一開始檢測時，他們說我作為捕手的體重不足。」魏全表示，自己過去觀念會覺得，體重輕一些對膝蓋的負擔比較小，「他們的觀念是，肌肉要更強壯，才能夠保護受傷的地方。」
在春訓、熱身賽測試結果，魏全也感受到過去容易疲勞的狀況不見了，從1月加入悍將後就專心在適應團隊，熟悉暗號、戰術以及與投手的搭配，「花了滿多心思去融入。」
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言