快訊

趙少康嘆柯文哲「若當副手就沒事」 黃國昌：歷史已翻頁

鴻海輪值CEO完成交接…楊秋瑾接任 集團重點培訓女主管之一

緬甸地震死亡人數增加！30日午間已達1700人 3400人受傷、300人失蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／富邦的魏全不一樣了 強化肌肉保護膝蓋有效

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊捕手魏全。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊捕手魏全。圖／富邦悍將隊提供

從味全的魏全變成富邦的魏全，捕手魏全生涯首次開季就進入一軍名單中，膝蓋手術後的困擾也終於在美國行找到解答，回顧這難得機會只想說珍惜。

魏全是在2019年選秀會獲得味全龍隊第32指名，不料2020年服兵役時右膝十字韌帶斷裂，隔年球季報銷，直到2022年才首度升上一軍，然而只打了1場、3打席就再無機會，在去年季後被放到60人保留名單外，也因此轉戰富邦悍將隊。

悍將開季將列入魏全一軍名單中，成為僅有的三捕手之一，魏全表示，自己心情上不會想得特別多，「球隊需要我做什麼任務，就是去執行，換了個新環境，好好珍惜機會，目前都有朝對的方向前進。」

能夠將狀態準備好開季，魏全認為去年休賽季的變化滿多，「之前膝蓋手術後有些副作用，打打停停，打擊需要旋轉，捕手又需要蹲，有時疲勞就要休息一周，但去了美國改善滿多的。」

魏全在休賽季期間與陳品捷等球員前往美國Driveline訓練中心，進行客製化訓練，加強下半身的強度，肌肉量比過去提升了3到4公斤，但反而對膝蓋負擔是減輕。

「一開始檢測時，他們說我作為捕手的體重不足。」魏全表示，自己過去觀念會覺得，體重輕一些對膝蓋的負擔比較小，「他們的觀念是，肌肉要更強壯，才能夠保護受傷的地方。」

在春訓、熱身賽測試結果，魏全也感受到過去容易疲勞的狀況不見了，從1月加入悍將後就專心在適應團隊，熟悉暗號、戰術以及與投手的搭配，「花了滿多心思去融入。」

味全龍 富邦悍將 魏全

延伸閱讀

中職／12強之神扛新莊開幕戰 張奕：準備好迎戰兄弟！

中職／悍將5號洋投持續在看 陳金鋒笑答：要祝福我們啊

中職／陳志杰從兄弟轉戰龍隊 葉君璋看好能力但要加強控球

中職／朱育賢、陳子豪轉隊首戰再等等 曾聖安4月2日有機會亮相

相關新聞

中職／沒有生氣啦！平野惠一談賽後會議 點出慢熱課題

中信兄弟隊昨天在開幕戰以0：8輸給統一獅隊，賽後開會近20分鐘，不過總教練平野惠一表示，那是例行的教練會議，沒有特別找球...

中職／悍將5號洋投持續在看 陳金鋒笑答：要祝福我們啊

富邦悍將隊以4位編制內洋投陣容展開球季，5號洋投進度靜悄悄，總教練陳金鋒賽前表示，球隊都有持續在注意，忍不住開玩笑說：「...

中職／12強之神扛新莊開幕戰 張奕：準備好迎戰兄弟！

富邦悍將隊4月2日在新莊棒球場迎接主場開幕戰，確定推出「12強之神」張奕先發，中職生涯的第一場先發，他期盼：「在那天，把...

中職／救援王陳柏豪月薪幾乎翻倍 要用更穩定表現回報猿隊

樂天桃猿隊「守護神」陳柏豪去年以29場救援成功奪下中職救援王，成為生涯8年代表作，獲簽兩年合約，月薪也從14萬元升至27...

中職／桃園猿龍戰因雨延賽 猿隊連兩季開季首戰泡湯

樂天桃猿隊原定今天下午兩點在桃園球場迎戰味全龍隊，進行新球季主場首戰，由於大雨下不停，確定取消賽事，延到6月28日（周六...

中職／開幕戰雙殺打打打 獅隊追平隊史紀錄

中華職棒36年新賽季昨天開打，統一獅隊以8：0擊敗中信兄弟，獅隊全場雖猛敲14支安打，但前5局攻勢有限，6支安打僅拿下1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。