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中職／生涯第3紙複數年合約有考量 曾峻岳想晉升「有殼族」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
曾峻岳。圖／富邦悍將隊提供
曾峻岳。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將曾峻岳生涯至今談薪，全數都簽下複數年合約，第3紙合約有考量，他透露近期想買房、晉升「有殼族」，因此希望讓自己比較保障。

曾峻岳2020年選秀第七指名跨入職棒，菜鳥合約為一份2.5年合約，新人王賽季後曾提前換約，接下來在2023年再簽一紙兩年合約，去年底到期，這回的議約結果又是一張兩年合約，今年月薪38萬元，明年則視成績是否達標有機會攀升至43萬元。

高中應屆投入職棒最速晉升「40萬俱樂部」，為江坤宇4.5年，曾峻岳原被預期有機會挑戰這個進程，但最終為月薪38萬元。曾峻岳坦言，這次談薪花了比較久時間，確實心中有更高的預期數字，但球團最終開出的條件，自己也能接受。

決定簽下複數年合約有考量，曾峻岳表示，自己原本就有買房計畫，但因為小孩出生而延後1年，近期已經開始在台中看房，希望在薪水上讓自己比較有保障。

曾峻岳今年將以終結者角色投入賽季，球季前先經過世界棒球經典賽資格賽洗禮，尤其附加賽面對西班牙隊第9局霸氣飆3連K，也讓他坦言直到比賽結束後的前幾天，看著影片，自己都還是會起雞皮疙瘩，「感覺不是我在丟。」但他強調：「資格賽已經過了，那一刻最多、最多就是開心4、5天，接下來就是回來準備賽季。」他也喊話今年目標就是要全年扛下終結者角色。

富邦悍將 曾峻岳 江坤宇

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