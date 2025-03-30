中職／不在意江坤宇失誤 平野惠一：洋基也會失誤

中信兄弟隊游擊手江坤宇蟬聯5屆金手套獎，美技守備對他如例行公事，昨天開幕戰出現的失誤反而令外界感到新鮮，也是他生涯第一次在開季首戰失誤，總教練平野惠一並不在意，「跟失誤比起來，坤宇拯救球隊的次數多更多。」

兄弟昨天以0：8輸給統一獅隊，其中6局上獅隊進攻時靠著6支安打，攻下6分大局，中間夾雜江坤宇的失誤，在面對強勁滾地球時未能第一時間接牢，讓場面從1出局、一二壘有人變成滿壘。

平野惠一表示，江坤宇的失誤對他本人沒有太大影響，「就連洋基隊、源田壯亮（日職洋聯7屆游擊金手套）也會失誤，棒球本來就是這樣的運動」。

也因為過去江坤宇頻頻以美技守備拯救球隊，平野惠一認為這個失誤不需要太過在意，雖然棒球本來就是失誤比對手多會很難贏球，也要看失誤發生的時刻，「昨天是比較關鍵的時刻出現」。