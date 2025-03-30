中職／12強之神扛新莊開幕戰 張奕：準備好迎戰兄弟！
富邦悍將隊4月2日在新莊棒球場迎接主場開幕戰，確定推出「12強之神」張奕先發，中職生涯的第一場先發，他期盼：「在那天，把自己實力好好發揮出來。」
悍將本季首戰從今天在客場台北大巨蛋面對中信兄弟隊起步，周三對手依然是兄弟，但戰場回到「新莊城堡」，總教練陳金鋒賽前證實，將由張奕扛起這一戰。
張奕表示，目前準備進度都非常順利，身體狀況都有在慢慢拉起來，前一場出賽已投到76球，球季首戰100顆沒有問題，「個人狀況一直都維持很好，雖然要達到完美，還需要一段時間，但第一次在中職先發，希望在那天好好把自己實力發揮出來。」
張奕透露，是在三天前接到投手教練通知，負責4月2日一戰，中職生涯首場先發就是主場開幕戰，他也說：「對我來說，會是生涯很好的出發點，很期待自己在那天的表現，也很興奮，雖然剩沒幾天，會好好準備自己，迎戰兄弟。」
張奕在日職歐力士隊時期也曾擔任先發，被問與現在的自己差異之處，他說：「年輕和成熟吧！以前血氣方剛，很用力去丟，現在比較知道怎麼應用自己身體，經過這個過程，才知道怎樣去丟球。」他也從今年春訓注意到自己的課題，「個人要反省的地方是，丟到兩好球後投得太甜，在台南那場好幾個打席都遇到這個狀況。」
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