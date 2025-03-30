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日職／ 「宇宙軟銀」慘遭羅德逆轉 隊史首吞主場開季3連敗

聯合新聞網／ 綜合外電報導
太平洋聯盟王者軟銀鷹首次苦吞開季3連敗。圖截自X
太平洋聯盟王者軟銀鷹首次苦吞開季3連敗。圖截自X

日本職棒福岡軟銀鷹隊今（30日）在主場PayPay巨蛋迎戰千葉羅德海洋隊，原本握有4比0領先優勢，卻在比賽後半段遭到逆轉，最終以4比7落敗，吞下開季3連敗。

這是軟銀自1988年南海鷹時代以來，相隔37年再次開季3連敗，更是球隊歷史上首次在主場吞下開季3連敗的屈辱紀錄。

至於羅德是自2012年首度開季3連勝，且是連續擊敗去年太平洋聯盟冠軍軟銀，這是他們相隔68年後再次出現如此壯舉，當年羅德是連續3場擊敗西鐵。

軟銀本場打線前段火力兇猛，3局下由正木智也外野手率先敲出本季首轟、兩分砲先馳得點，隨後正木再以高飛犧牲打送回一分，牧原大成內野手也適時安打追加分數，一舉建立4比0領先。

先發投手上澤直之前6局僅被羅德外籍打者索托（Neftalí Soto）敲出一發陽春砲，總計6局失1分，但比賽第7局出現轉折。當時上澤投至2出局一、三壘有跑者時退場，中繼投手赫南德茲（Darwinzon Hernandez）登板後連續被波蘭柯（Gregory Polanco）與岡大海敲出安打，瞬間讓比數追平。

第8局，軟銀派出杉山一樹登板，他在2出局後發生投球誤入捕手護具的罕見失誤，造成三壘跑者回本壘得分，讓羅德超前比數。第9局上場的尾形崇斗又失掉2分，徹底葬送反撲機會。

軟銀在28日開幕戰由有原航平先發失7分吞敗，29日則在延長賽飲恨落敗，今又在領先情況下遭逆轉，衛冕軍開季連吞3敗，表現可說是跌破外界眼鏡。

軟銀上季在太平洋聯盟一路獨走，被球迷稱為「宇宙軟銀」，然而球隊風光挺進日本一大賽之後，竟在2連勝之下連續4場敗給橫濱DeNA，拱手讓出冠軍。

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