中職／沒有生氣啦！平野惠一談賽後會議 點出慢熱課題

中信兄弟隊昨天在開幕戰以0：8輸給統一獅隊，賽後開會近20分鐘，不過總教練平野惠一表示，那是例行的教練會議，沒有特別找球員開會，「看到有人說我生氣？沒有啊。」

兄弟昨天輸球後平野惠一婉拒訪問，選擇今天再跟媒體細聊，但有球迷將他比賽中的嚴肅表情聯想，以為他賽後是與球迷訓話，平野今天做出澄清：「怎麼會有這樣的說法？不過這也是中信兄弟被關注的意思。」

加上季前1場火腿交流賽、2場官辦熱身賽，兄弟最近在大巨蛋已經4場遭完封、吞36顆蛋，平野惠一說：「我不是很在意這件事。」他進一步解釋，在不同球場比賽本來就要根據環境做調整，巨蛋這座室內球場也比較不同，去年也有在大巨蛋打得比較不順的狀況，「春訓也有針對調整，但今年還是慢一點。」

平野惠一指出，開季慢熱是兄弟這幾年的相同課題，「球季剛開始調整的慢一些，我不是太擔心，希望大家可以慢慢調整上來。」