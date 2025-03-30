中職／悍將5號洋投持續在看 陳金鋒笑答：要祝福我們啊

富邦悍將隊以4位編制內洋投陣容展開球季，5號洋投進度靜悄悄，總教練陳金鋒賽前表示，球隊都有持續在注意，忍不住開玩笑說：「你要祝福我們一點啊！」

悍將目前陣中4位洋投為力亞士、富藍戈、魔力藍、銳歐，為6隊外籍選手人數最少，球團對於5號洋投的回應都是持續物色中，但直到今天將在台北大巨蛋展開賽季首戰都未聞樓梯響。

悍將二軍有兩位日籍育成洋投根岸涼、二宮衣沙貴，主要因應投手傷兵較多，二軍需要有人分攤局數。

至於一軍戰力規劃內的5號洋投，陳金鋒表示，「球團都有在看、有持續在注意。」語畢忍不住開玩笑說：「你要祝福我們一點，現在就在找5號。」他表示，球場上會發生什麼狀況不知道，就是隨時做好準備補強。

悍將開季洋投為2先發1後援，是因銳歐目前進度球數還沒到先發程度，還需要再準備，陳金鋒表示，若戰力、狀況有需要，會再調整為3先發。