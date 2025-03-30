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五月天首轟大巨蛋！8場日期全曝光 榮登霸主藏無敵彩蛋

中職／救援王陳柏豪月薪幾乎翻倍 要用更穩定表現回報猿隊

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
陳柏豪。樂天桃猿提供
陳柏豪。樂天桃猿提供

樂天桃猿隊「守護神」陳柏豪去年以29場救援成功奪下中職救援王，成為生涯8年代表作，獲簽兩年合約，月薪也從14萬元升至27萬，身價幾乎翻倍；他表示，這不代表今年可以放鬆，希望把世界棒球經典賽資格賽的經驗，以及春訓成果帶到新球季，投出更穩定表現回報球團的肯定。

陳柏豪效力中信兄弟隊7個球季，去年改披猿隊球衣接下救援重任，整季出賽52場寫下個人單季新高，戰績2勝4敗4中繼29救援、防禦率2.39，生涯首次簽下複數年約，接下來兩季月薪分別是27萬、30萬元。

陳柏豪認為去年成績不錯，才有談薪本錢，也向很多教練、學長請教如何談約，這是從來沒有的經驗，只簽1年、複數年合約都是方向，感謝球團願意開出複數年約。

猿隊除了陳柏豪之外，廖健富、陳晨威、陳冠宇、王志煊也都獲簽長約，廖健富簽下5年總值4100萬元合約，強調球團很有誠意，對球隊也更有責任，一定要拿出好表現。

廖健富 樂天桃猿 陳柏豪

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