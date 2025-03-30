中職／桃猿、DAZN合作全新應猿區登場 韓援三本柱吸睛
樂天桃猿隊和全台最大運動串流平台DAZN合作推出全新「應猿區」，今天正式在桃園球場啟動，猿隊副董事長兼執行長牧野幸輝表示，這次跨界合作是完美嘗試，將運動賽事的激情與娛樂體驗相融合，未來DAZN瘋區將帶來更多驚喜。
DAZN先與新竹御嵿攻城獅籃球隊合作，在攻城獅主場啟動加油專屬「瘋區」，今年再度升級應援規格，與猿隊合作更緊密，在桃園球場一壘側東R區推出全新棒球應猿聖地「DAZN 瘋區」，台灣區總經理鄧儒宗說：「感謝各界領頭羊的支持，讓DAZN創造嶄新行銷模式，持續突破傳統框架，一步一腳印為台灣體育發展貢獻心力。」
「DAZN 瘋區」共有210席座位，結合音樂、燈光與互動體驗，可揮舞加油棒、和樂天女孩同聲吶喊，還可與周遭球迷擊掌，讓球迷徹底沉浸在熱血沸騰的加油氛圍。
DAZN和猿隊合力打造全新「樂天女孩打卡牆」，讓球迷近距離與最愛的啦啦隊成員合影，韓援三本柱廉世彬、河智媛、禹洙漢，以及活力四射的小葳葳、小紫等超人氣女孩集結，成為場內最吸睛的應援熱點。
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