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中職／陳志杰從兄弟轉戰龍隊 葉君璋看好能力但要加強控球

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
味全龍隊投手陳志杰。圖／味全龍隊提供
味全龍隊投手陳志杰。圖／味全龍隊提供

味全龍隊22歲右投陳志杰最近在官辦熱身賽提升球速，最快達到146公里，總教練葉君璋今天表示，他的直球威力回來了，但變化球仍要加強控球能力，還有很多功課要做。

陳志杰出身桃園市平鎮高中青棒隊，2021年中職選秀會第2輪被中信兄弟隊挑中，在二軍待了3個球季，合計出賽12場（8場先發），戰績3敗、防禦率12.46，未有機會上一軍，今年季前通過龍隊測試入隊。

葉君璋表示，陳志杰是很有能力的投手，但必須要有控球，以及維持現有狀況，目前身體檢查沒什麼問題，一步一步來。

至於陳志杰的未來安排，葉總說：「會以投球數去看，希望他至少可投兩局，先發或牛棚就看如何幫助球隊最重要。」

葉君璋表示，陳志杰如果擔任後援投手未必要減重，但還是希望他減一點會更好，若是先發就要減多一點，體重對他是負擔。

中職選秀 平鎮高中 葉君璋

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