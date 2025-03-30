中職／顛覆傳統觀賽體驗！DAZN攜手樂天桃猿 全台最瘋「應猿區」啟動

全台最大運動串流平台 DAZN與樂天桃猿攜手合作多年，再次顛覆傳統觀賽體驗，讓球迷進場更好玩！今年，更進一步與各戰略合作夥伴攜手合作，匯聚多方資源，結合科技、社群與創新內容，為台灣體育文化注入全新氣象。DAZN台灣區總經理鄧儒宗強調：「感謝各界領頭羊的支持，讓DAZN創造嶄新的行銷模式，持續突破傳統框架，一步一腳印為台灣體育發展貢獻心力！」

DAZN率先與新竹御嵿攻城獅籃球隊合作，在攻城獅主場啟動球迷獨一無二的加油專屬「瘋區」，為熱血球迷創造全新的應援體驗。現在，DAZN 再度升級應援規格，與樂天桃猿合作更緊密，於樂天桃園棒球場一壘側東 R 區，正式誕生全新棒球應猿聖地「DAZN瘋區」！

樂天桃猿副董事長兼執行長牧野幸輝表示：「這次的跨界合作是完美嘗試，將運動賽事的激情與娛樂體驗相融合，未來DAZN瘋區將帶來更多驚喜！」新竹御嵿攻城獅張樹人總經理也表示：「感謝DAZN促成這次合作，讓籃球迷走進棒球場，也讓棒球迷體驗籃球場的熱情，期待三方合作激盪出更大的火花！」

樂天桃猿「DAZN瘋區」共有210席座位，結合音樂、燈光與互動體驗，讓球迷徹底沉浸在熱血沸騰的加油氛圍。不論是揮舞加油棒、與樂天女孩同聲吶喊，還是與周遭球迷熱情擊掌，在這裡，球迷不只是觀眾，每一位10號隊友都是場上最重要的MVP！

應援看球 球場化身最潮打卡熱點！

DAZN攜手樂天桃猿 全台最瘋「應猿區」正式啟動，顛覆傳統觀賽體驗，重磅戰略聯盟震撼發布。DAZN提供

DAZN與樂天桃猿的合作不僅限於座位區升級，更將影響力拓展至球場公共空間，將桃園棒球場變身為真正的「打卡聖地」！設置超吸睛的DAZN主題區，從踏入球場的那一刻起，球迷就能感受到 DAZN帶來的互動體驗。樂天桃猿副董事長兼執行長牧野幸輝：「2025年也請繼續支持樂天桃猿，球迷朋友們一定要來打卡，讓我們一起在球場上創造更多美好回憶！」

不只要看球，還能與女神合影留念！DAZN與樂天桃猿合力打造全新「樂天女孩打卡牆」，讓球迷近距離與最愛的啦啦隊成員合影。韓援三本柱，廉世彬、河智媛、禹洙漢，以及活力四射的小葳葳、小紫等超人氣女孩集結，絕對是球場內最吸睛的應援熱點。來到桃園球場，別錯過與女神同框的機會，拍下專屬合影，為你的棒球回憶增添更多精彩！

產官攜手全新棒球轉播時代 頂級設備加倍震撼

DAZN攜手樂天桃猿 全台最瘋「應猿區」正式啟動，顛覆傳統觀賽體驗，重磅戰略聯盟震撼發布。DAZN提供

桃園市政府攜手樂天桃猿與DAZN 斥資八千萬新台幣，打造台灣首座「棒球場室內副控中心」，全面升級棒球轉播技術，為球迷帶來前所未有的極致觀賽體驗。此次將配備 12 台全新攝影機，其中包括全台僅有的122倍最高倍率鏡頭2台，可遠距離清晰捕捉比賽細節，以及6台高速攝影機，將以最細膩、最震撼的畫面呈現，確保球迷不錯過每一個精彩瞬間。桃園體育局許彥輝局長表示：「 DAZN不僅長期轉播樂天桃猿棒球隊的賽事，更持續深耕桃園，這份努力令人感動， 2025年，讓我們一起瘋棒球！」

這項設備與技術升級，重新定義台灣職棒轉播標準，更是DAZN在運動串流領域的重大突破，進一步鞏固其市場領導地位。無論是在球場內熱血吶喊，或是在螢幕前屏息觀戰，都將享受超越現場的極致視覺饗宴，共同見證台灣職棒轉播邁入全新紀元！

DAZN與戰略合作夥伴跨界合作 共創運動娛樂新未來！

DAZN攜手樂天桃猿 全台最瘋「應猿區」正式啟動，顛覆傳統觀賽體驗，重磅戰略聯盟震撼發布。DAZN提供

DAZN 不僅是一個運動串流平台，更積極攜手全台運動產業，推廣「運動生活化」與「運動更好玩」的理念，讓運動不再只是比賽，而是一種全新的生活態度。

DAZN與各領域夥伴戰略合作，擴展運動市場價值。與西班牙足球甲級聯賽（LaLiga） 合作，引進歐洲五大聯賽之一，讓球迷零時差看到頂級球星較勁，西甲大中華區執行副總裁孫至誠指出：「西甲聯盟與 DAZN 是長期轉播合作夥伴，正積極籌備首度在台灣舉行的季前熱身賽，希望讓台灣球迷近距離體驗原汁原味的西甲聯盟足球。」此外，DAZN同樣會攜手柏文健康事業，共同點燃足球的熱情。推動台灣足球發展，進一步將台灣足球帶向國際舞台，

透過名衍運動行銷公司深耕台灣體育市場，透過精準的運動行銷策略，DAZN串聯企業與賽事資源，吸引更多品牌投入體育產業，共同提升台灣運動產業的影響力。名衍行銷黃成翰總經理表示：「我們與DAZN擁有相同的願景，致力推動國際級體育賽事，期待攜手打造更蓬勃發展的體育環境！」

DAZN攜手樂天桃猿 全台最瘋「應猿區」正式啟動，顛覆傳統觀賽體驗，重磅戰略聯盟震撼發布。DAZN提供

DAZN積極拓展跨界合作，為運動注入更多創新元素！不僅與浮現音樂祭攜手，融合運動與音樂，吸引年輕族群關注體育文化，浮現音樂祭執行長陳信宏表示：「音樂與運動的結合，帶給觀眾全新的沉浸式體驗，進一步拓展體育的影響力。」

此外，DAZN也與席伊麗床墊合作，在桃園樂天球場打造運動行銷新亮點，席伊麗資深客戶經理吳先一指出：「雙方合作讓品牌與運動深度連結，不僅提升球迷觀賽體驗，也讓更多人認識席伊麗對運動健康的支持。」

現在，DAZN更進一步與SPORTS NATION運動餐廳合作，讓球迷不只享受精彩比賽，更能大啖美食，沉浸於視覺與味覺的雙重饗宴！未來，DAZN將持續深化多元合作，讓運動成為全民生活的一部分，共同推動台灣體育文化蓬勃發展，開創無限可能！SPORTS NATION 行銷經理王宗浩：「未來每月一次的 DAZN之夜，當晚將播放 DAZN 精選賽事，球迷可邊用餐邊享受高張力比賽，並推出雙方會員互惠方案，服務更多球迷！」

DAZN攜手樂天桃猿 全台最瘋「應猿區」正式啟動，顛覆傳統觀賽體驗，重磅戰略聯盟震撼發布。DAZN提供

2025年，DAZN與樂天桃猿攜手進化，不僅為球迷打造最強應援區，讓桃園棒球場成為潮流聖地，全面升級觀賽體驗！從DAZN瘋區的熱血吶喊，到LOGO 牆的潮流打卡，每個細節都讓人熱血沸騰。這不僅是棒球文化的大革新，更是DAZN與樂天桃猿獻給球迷的最強回饋！

未來，DAZN將持續深耕台灣運動市場，攜手更多戰略夥伴，推動體育文化發展，讓運動不只是比賽，而是一種全新的生活態度。2025，讓我們一起走進桃園棒球場，感受DAZN與樂天桃猿帶來的全新棒球魅力！