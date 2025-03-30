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中職／朱育賢、陳子豪轉隊首戰再等等 曾聖安4月2日有機會亮相

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。記者藍宗標／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者藍宗標／攝影

味全龍隊今天作客桃園球場，原定對樂天桃猿隊進行本季首戰，受到大雨影響延賽，確定延到6月28日補賽，19歲新秀外野手曾聖安4月2日有機會在天母球上演生涯首戰。

龍隊今天原定先發陣容中，左、右外野手分別是去年季後簽下的自由球員朱育賢、陳子豪，總教練葉君璋表示，由於猿隊推出左投魔神樂登板，本來就沒有打算讓左打的曾聖安出場。

猿隊連續兩年開季首戰因雨延賽，龍戰4月2日將在天母球場迎戰台鋼雄鷹隊，進行新球季主場首戰，葉君璋透露，就看對方如何安排投手，再決定曾聖安是否出場，會有上場的機會。

曾聖安在去年中職選秀會首輪被龍隊挑中，打擊教練克魯茲給予高評價，也順利進入開季名單，穿上50號球衣迎接生涯首季。

龍隊開季5名先發投手是艾璞樂、鋼龍、龍聖、伍鐸、王維中，艾璞樂原定今天登板被迫取消，4月2日起在天母球場連打5場，先對雄鷹2連戰，再對富邦悍將隊3連戰，葉君璋說：「下周5名先發投手如何輪值，教練團會再討論。」

中職選秀 樂天桃猿 葉君璋

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