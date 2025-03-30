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中職／開幕戰雙殺打打打 獅隊追平隊史紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職開幕戰中信兄弟迎戰統一獅，吸引滿場的四萬名球迷進場觀戰。記者侯永全／攝影
中職開幕戰中信兄弟迎戰統一獅，吸引滿場的四萬名球迷進場觀戰。記者侯永全／攝影

中華職棒36年新賽季昨天開打，統一獅隊以8：0擊敗中信兄弟，獅隊全場雖猛敲14支安打，但前5局攻勢有限，6支安打僅拿下1分，原因在3次雙殺打遏阻攻勢，追平隊史開幕戰紀錄，林祖傑貢獻2次更追平開幕戰單場最高紀錄。

中職史上單場2次雙殺打不算罕見，不過歷年開幕戰只有3人達成，2006年謝佳賢、2011年施金典、2021年詹子賢，也是開幕戰單場最多紀錄。

昨天獅隊前5局敲出6支安打，只在4局上單局3支安打攻下1分，另外2局上林培緯敲出雙殺打，林祖傑則是在3局上、5局上的前兩打席都敲出雙殺打。

單隊單場3次以上雙殺打則是中職開幕戰史上第3次，2011年興農牛隊單場5次是最多，2001年統一獅隊也出現過3次，今天追平隊史紀錄。

林祖傑 統一獅

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