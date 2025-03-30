中職／郭俊佑身兼4職分身有術 掌握全隊野手狀況包括身心健康和態度

統一獅隊教練郭俊佑擁有一個忙碌的頭銜：「一、二軍打擊兼跑壘教練」，該如何分身？郭俊佑解密，自己主要仍跟著一軍，若賽程在南部可能就會兩邊跑，這個角色還有一項重要任務在於，為選手下二軍時傳達考題。

郭俊佑去年擔任二軍打擊教練，今年教練團改組後，他的頭銜拆開來看是4個職位，包括一軍打擊教練、一軍跑壘教練、二軍打擊教練、二軍跑壘教練。

郭俊佑解釋自己的工作運作，打擊還是以外籍教練馬修爾為主去貫徹，自己主要是照他的方式去執行，「除了一般打擊教練要做的工作，我的角色需要去了解二軍打擊狀態，與二軍教練時常聯絡，以及有人下二軍時，有哪些課題要給選手，要讓二軍教練了解，讓他們可以去執行。」全隊一、二軍野手都在他的管轄範圍，而且不僅要了解打擊近況，他表示：「我要去了解清楚，讓總教練在升降時更精準知道他叫的人，包括身心健康、比賽態度方面。」

郭俊佑的行程基本上仍跟一軍，他提到以前二軍只有單純數據紀錄可以參考，現在影片的輔助非常完整，讓他在一軍也能掌握二軍選手狀況；賽程回到南部時，如果與二軍比賽相距不遠，可能就會兩邊跑。

郭俊佑表示，其實總教練林岳平並沒有要求，如果去了二軍，下午還要趕回一軍，先前一軍有場在嘉義的熱身賽，自己就是去二軍、並未趕到嘉義，但如果可以的話，自己還是會傾向盡量兩邊跑。