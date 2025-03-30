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中職／統一開幕戰奪勝 兄弟連4場吞蛋

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中職開幕戰中信兄弟迎戰統一獅，獅隊先發投手布雷克主投5.2局無失分，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
中職開幕戰中信兄弟迎戰統一獅，獅隊先發投手布雷克主投5.2局無失分，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影

新球季開幕戰遭遇震撼教育，昨在台北大巨蛋以0：8遭統一獅隊完封，打線全場僅4安打，追平聯盟史上開幕戰單隊最少安打紀錄，輸8分也締造開幕戰最大分差紀錄，總教練平野惠一賽後婉拒受訪。

獅隊由洋投布雷克先發5.2局僅被敲3安打、無失分領銜，加上4任後援投手，聯手讓兄弟全場分數掛蛋；兄弟打線慘淡，加上1場對火腿隊交流賽、2場官辦熱身賽，已經連4場在大巨蛋吞蛋。

第6局為勝負分水嶺，兄弟先發投手德保拉三振邱智呈開局後，被連4棒敲出安打，潘傑楷擊出的飛球越過二壘手頭頂，帶有2分打點。兄弟也在此時決定換投，德保拉最終留下5.1局被敲10安打、失5分。

獅隊在該局的猛攻還沒結束，左投王奕凱接手，滿壘局面遭到胡金龍代打敲出二壘打清壘，獅隊單局打了10人次、敲出6安打，攻下6分大局。林安可單場3安打，包括第7局的陽春砲狙擊李振昌。

獅隊教頭林岳平認為第6局的大局有幸運成分，「有個幸運的德州安打，加上不容易失誤的人（江坤宇）身上出現失誤，對方miss，我們有掌握到。」

布雷克2020年扮演獅隊封王功臣，接下來每年都回到獅隊陣營，卻是第一次扛下開幕戰先發，對表現相當滿意，「老實講很緊張，因為已經有段時間沒比賽，但各方面都做得很好。」去年獅隊在台灣大賽輸給兄弟，布雷克因傷缺席，昨天以開幕戰勝利作為回報，但他說：「這不能算報仇，因為台灣大賽還是不一樣，去年沒丟到很可惜。」

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