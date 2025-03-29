中職／開幕戰獅隊8比0完封兄弟

中職開幕戰傍晚在台北巨蛋登場，中信兄弟主場迎戰統一獅，獅隊先發投手布雷克主投5.2局無失分，僅被敲出3安打，送出5次三振，獲選單場最有價值球員，終場助獅隊以8比0完封兄弟，也刷新聯盟開幕戰最高得分差記錄。

中華職棒36年新賽季今天在大巨蛋舉行，吸引4萬球迷進場觀戰，兄弟與獅隊所屬城市大家長台中市長盧秀燕與台南市長黃偉哲也聯袂出席，為各自城市球隊加油打氣。滿場觀眾不僅打破去年才創下的中職開幕戰最多人數，也追平大巨蛋史上最多人數紀錄。