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中職／4萬觀眾前一軍初登板 伍立辰：比想像快但有準備
開幕戰打完前7局已經落後8分，中信兄弟兩名新秀也迎來一軍生涯初登板，8局上場的伍立辰享受滿場觀眾關注下投球，其中包含特地到場為自己加油的家人。
兄弟今天在中華職棒開幕戰與統一獅隊交手，只不過前7局就已經大比數落後，而開季一軍名單中的兩位新人也把握機會，伍立辰在8局上、陳冠穎9局上獲得一軍出賽，各投1局無失分。
去年選秀會加入的伍立辰還沒在二軍出賽過，職棒初登板就在一軍賽場，他表示：「上去滿興奮的，緊張只有一點點而已，加上分差大，沒有那麼緊張，教練給我這個機會就好好享受比賽。」
伍立辰雖然很快抓到2個出局，但被陳重廷敲出安打後又出現保送，經過暫停後才回穩抓下第3個出局數，他透露，當時投手教練王建民提醒自己太過著急，「急著投球，導致重心太早往前，造成不穩。」
生涯首次登錄一軍的第一天就獲得登板機會，伍立辰坦言比想像中快，但自己也已經做好準備，「選秀完的時候沒想過這麼快就在一軍賽場。」
伍立辰也想像過在職棒許多觀眾面前投球，但在大巨蛋4萬人滿場前投球卻沒想過，「這樣的加油聲，雞皮疙瘩都起來，也讓我感覺很振奮。」今天家人也到場觀戰，伍立辰說：「不管我丟得怎麼樣，他們都鼓勵我，要我把自己準備好。」
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