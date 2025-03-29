中職／4萬觀眾前一軍初登板 伍立辰：比想像快但有準備

開幕戰打完前7局已經落後8分，中信兄弟兩名新秀也迎來一軍生涯初登板，8局上場的伍立辰享受滿場觀眾關注下投球，其中包含特地到場為自己加油的家人。

兄弟今天在中華職棒開幕戰與統一獅隊交手，只不過前7局就已經大比數落後，而開季一軍名單中的兩位新人也把握機會，伍立辰在8局上、陳冠穎9局上獲得一軍出賽，各投1局無失分。

去年選秀會加入的伍立辰還沒在二軍出賽過，職棒初登板就在一軍賽場，他表示：「上去滿興奮的，緊張只有一點點而已，加上分差大，沒有那麼緊張，教練給我這個機會就好好享受比賽。」

伍立辰雖然很快抓到2個出局，但被陳重廷敲出安打後又出現保送，經過暫停後才回穩抓下第3個出局數，他透露，當時投手教練王建民提醒自己太過著急，「急著投球，導致重心太早往前，造成不穩。」

生涯首次登錄一軍的第一天就獲得登板機會，伍立辰坦言比想像中快，但自己也已經做好準備，「選秀完的時候沒想過這麼快就在一軍賽場。」