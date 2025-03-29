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中職／首扛開幕戰會緊張 布雷克擒殺兄弟：不能算報台灣大賽之仇
統一獅隊洋投布雷克生涯首度把關開幕戰，今天面對中信兄弟隊先發5.2局無失分拿下勝投，幫助獅隊以8：0完封兄弟賽後，談到去年缺席台灣大賽，今年拿下這一勝，他認為這不算報仇，因為台灣大賽與例行賽還是不一樣。
布雷克2020年下半季來到獅隊，扮演封王最大功臣，2021年扛獅隊的球季第二戰，2022年開季未登錄，2023年負責第二戰，2024年開季未登錄，今年僅是他生涯首扛開幕戰。
面對冠軍兄弟，布雷克先發5.2局僅被敲3安打、無失分，第3局被首位打者詹子賢敲二壘打，連續抓下3個出局數，第4局再讓首位打者王威晨以安打上壘，但隨後盜壘阻殺出局，許基宏二壘打、陳俊秀保送釀成的危機，曾頌恩打出雙殺打，讓布雷克再度安全下庄。
布雷克滿意今天表現，「老實講很緊張，因為已經有段時間沒比賽，但各方面都做得很好。」去年獅隊在台灣大賽輸給兄弟，布雷克因傷缺席，今天以開幕戰勝利作為回報，但他說：「這不能算報仇，因為台灣大賽還是不一樣，去年沒丟到很可惜，但開心的是今天有證明自己的能力還在，讓球隊有機會贏球。」
布雷克、德保拉同場先發，連同例行賽、總冠軍賽在內，這已經是兩人第10度同場先發，布雷克表示，「他是位好投手，每次碰到他都不能鬆懈，才有機會贏球，之後也還會有很多碰到他的機會。」
布雷克也提到，自己在去年球季狀況起伏，影響全季成績，「知道這是今年自己的課題，有好的開始，也希望有好的結束。」
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