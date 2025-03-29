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中職／大巨蛋兄弟吞36顆蛋 平野惠一明天再談被完封
中信兄弟隊開季不順，今天開幕戰以0：8輸給統一獅隊，加上季前交流、熱身賽，已在台北大巨蛋吞下36顆蛋、4連敗，賽後總教練平野惠一面對媒體訪問需求說：「明天吧…」
兄弟在3月2日與日職火腿隊的交流賽中遭到0：8完封，接下來官辦熱身賽對樂天桃猿、富邦悍將隊分別以0：3、0：6輸球，加上今天已經連續四場在大巨蛋一分未得。
賽後兄弟教練團閉門開會近20分鐘，但最終總教練平野惠一透過球團公關婉拒媒體採訪，希望明天再回答此戰相關問題。
兄弟8分差輸球改寫中職開幕戰最大分差落敗的紀錄，全場僅敲出4安打，追平2009年締造的聯盟史上開幕戰最少安打紀錄，當時苦主是兄弟象，對手也是統一獅，而兄弟也成為史上第二支在開幕戰遭到完封的球隊，第一例為2010年獅隊以0：1敗給兄弟象。
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