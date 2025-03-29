快訊

送完大S最後一程 Makiyo親揭小S和S媽現況

緬甸強震泳池變瀑布 大樓外牆「清潔工懸掛半空」驚險一刻被拍下

緬甸強震波及「KK園區」？他揭當地災況 受困豬仔絕望訊息曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／大巨蛋兄弟吞36顆蛋 平野惠一明天再談被完封

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職開幕戰中信兄弟迎戰統一獅，吸引滿場的四萬名球迷進場觀戰。 記者侯永全／攝影
中職開幕戰中信兄弟迎戰統一獅，吸引滿場的四萬名球迷進場觀戰。 記者侯永全／攝影

中信兄弟隊開季不順，今天開幕戰以0：8輸給統一獅隊，加上季前交流、熱身賽，已在台北大巨蛋吞下36顆蛋、4連敗，賽後總教練平野惠一面對媒體訪問需求說：「明天吧…」

兄弟在3月2日與日職火腿隊的交流賽中遭到0：8完封，接下來官辦熱身賽對樂天桃猿、富邦悍將隊分別以0：3、0：6輸球，加上今天已經連續四場在大巨蛋一分未得。

賽後兄弟教練團閉門開會近20分鐘，但最終總教練平野惠一透過球團公關婉拒媒體採訪，希望明天再回答此戰相關問題。

兄弟8分差輸球改寫中職開幕戰最大分差落敗的紀錄，全場僅敲出4安打，追平2009年締造的聯盟史上開幕戰最少安打紀錄，當時苦主是兄弟象，對手也是統一獅，而兄弟也成為史上第二支在開幕戰遭到完封的球隊，第一例為2010年獅隊以0：1敗給兄弟象。

樂天桃猿 統一獅

延伸閱讀

中職／冠軍兄弟敲4安打 追平開幕戰最淒涼紀錄

中職／4萬人！獅象大戰破開幕戰票房 平史上最多

中職／二軍0場→一軍開季 陳冠穎想對決張育成、陳傑憲

中職／挑戰連霸很難…平野惠一點出兄弟當前課題

相關新聞

中職／餅總看第6局坦言幸運 德州安打+江坤宇罕見失誤

統一獅隊在新球季取得開門紅，以8：0完爆中信兄弟隊，總教練林岳平賽後坦言第6局相當幸運，包括潘傑楷的幸運安打、對手不容易...

中職／大巨蛋兄弟吞36顆蛋 平野惠一明天再談被完封

中信兄弟隊開季不順，今天開幕戰以0：8輸給統一獅隊，加上季前交流、熱身賽，已在台北大巨蛋吞下36顆蛋、4連敗，賽後總教練...

中職／兄弟8分差吞敗寫不名譽紀錄 獅隊完封勝終止魔咒

中華職棒開幕戰統一獅隊一吐過去客場7連敗的怨氣，先發投手布雷克5.2局無失分封鎖、林安可敲出本季中職首轟，以8：0大勝，...

中職／冠軍兄弟敲4安打 追平開幕戰最淒涼紀錄

中信兄弟隊近4年豪取3冠，但新球季開幕戰就在台北大巨蛋踢到鐵板，打線遭到統一獅隊封鎖，全場僅敲出4安打，追平聯盟史上開幕...

中職／4萬人！獅象大戰破開幕戰票房 平史上最多

棒球季回來了！中華職棒36年新賽季今天在台北大巨蛋揭開序幕，中信兄弟與統一獅隊的傳統一戰，吸引4萬人進場，突破去年才更新...

中職／首扛開幕戰會緊張 布雷克擒殺兄弟：不能算報台灣大賽之仇

統一獅隊洋投布雷克生涯首度把關開幕戰，今天面對中信兄弟隊先發5.2局無失分拿下勝投，幫助獅隊以8：0完封兄弟賽後，談到去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。