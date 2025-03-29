中職／餅總看第6局坦言幸運 德州安打+江坤宇罕見失誤

統一獅隊在新球季取得開門紅，以8：0完爆中信兄弟隊，總教練林岳平賽後坦言第6局相當幸運，包括潘傑楷的幸運安打、對手不容易失誤的選手（江坤宇）發生失誤，都讓獅隊掌握契機。

面對兄弟先發投手德保拉，獅隊第6局在一出局後連4棒敲出安打，潘傑楷擊出的飛球越過二壘手頭頂，帶有2分打點，兄弟也在此時決定換投，德保拉最終留下5.1局被敲10安打、失5分。

獅隊在該局的猛攻還沒結束，左投王奕凱接手，滿壘局面遭到胡金龍代打敲出二壘打清壘，獅隊單局打了10人次、敲出6安打，攻下6分大局，成為勝負分水嶺。

林岳平指出大局攻勢，「有個幸運的德州安打，加上不容易失誤的人身上出現失誤，對方miss，我們有掌握到。」至於胡金龍滿壘代打敲出二壘打清壘，他認為：「他本來就是這樣的角色，恭喜他今天有表現出來。」

林安可單場3安打，包括第7局的陽春砲，但他賽後自評表現有不滿意之處，「只有全壘打比較扎實，另外兩支都有點折到，是希望就算沒有安打也要扎實擊球，今天是剛好有把握住嗆司。」有趣一幕來自與胡金龍的互動，他笑說：「和他開玩笑說，之前正常都一顆就下班，這次上班比較久。」胡金龍這回3度擊出界外，第6球敲出安打。