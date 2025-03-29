快訊

送完大S最後一程 Makiyo親揭小S和S媽現況

緬甸強震泳池變瀑布 大樓外牆「清潔工懸掛半空」驚險一刻被拍下

緬甸強震波及「KK園區」？他揭當地災況 受困豬仔絕望訊息曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／餅總看第6局坦言幸運 德州安打+江坤宇罕見失誤

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
潘傑楷。記者侯永全／攝影
潘傑楷。記者侯永全／攝影

統一獅隊在新球季取得開門紅，以8：0完爆中信兄弟隊，總教練林岳平賽後坦言第6局相當幸運，包括潘傑楷的幸運安打、對手不容易失誤的選手（江坤宇）發生失誤，都讓獅隊掌握契機。

面對兄弟先發投手德保拉，獅隊第6局在一出局後連4棒敲出安打，潘傑楷擊出的飛球越過二壘手頭頂，帶有2分打點，兄弟也在此時決定換投，德保拉最終留下5.1局被敲10安打、失5分。

獅隊在該局的猛攻還沒結束，左投王奕凱接手，滿壘局面遭到胡金龍代打敲出二壘打清壘，獅隊單局打了10人次、敲出6安打，攻下6分大局，成為勝負分水嶺。

林岳平指出大局攻勢，「有個幸運的德州安打，加上不容易失誤的人身上出現失誤，對方miss，我們有掌握到。」至於胡金龍滿壘代打敲出二壘打清壘，他認為：「他本來就是這樣的角色，恭喜他今天有表現出來。」

林安可單場3安打，包括第7局的陽春砲，但他賽後自評表現有不滿意之處，「只有全壘打比較扎實，另外兩支都有點折到，是希望就算沒有安打也要扎實擊球，今天是剛好有把握住嗆司。」有趣一幕來自與胡金龍的互動，他笑說：「和他開玩笑說，之前正常都一顆就下班，這次上班比較久。」胡金龍這回3度擊出界外，第6球敲出安打。

中信兄弟 林岳平 統一獅 胡金龍

延伸閱讀

中職／老鬼發威！胡金龍開幕戰敲二壘打 改寫史上最年長紀錄

中職／要讓林佳緯從最底層學習 林岳平談升一軍評估關鍵

中職／24歲已5入總統府 江坤宇：這裡不會來膩

火腿交流賽／江坤宇看資格賽會緊張 明年想在經典賽對決大谷

相關新聞

中職／餅總看第6局坦言幸運 德州安打+江坤宇罕見失誤

統一獅隊在新球季取得開門紅，以8：0完爆中信兄弟隊，總教練林岳平賽後坦言第6局相當幸運，包括潘傑楷的幸運安打、對手不容易...

中職／大巨蛋兄弟吞36顆蛋 平野惠一明天再談被完封

中信兄弟隊開季不順，今天開幕戰以0：8輸給統一獅隊，加上季前交流、熱身賽，已在台北大巨蛋吞下36顆蛋、4連敗，賽後總教練...

中職／兄弟8分差吞敗寫不名譽紀錄 獅隊完封勝終止魔咒

中華職棒開幕戰統一獅隊一吐過去客場7連敗的怨氣，先發投手布雷克5.2局無失分封鎖、林安可敲出本季中職首轟，以8：0大勝，...

中職／冠軍兄弟敲4安打 追平開幕戰最淒涼紀錄

中信兄弟隊近4年豪取3冠，但新球季開幕戰就在台北大巨蛋踢到鐵板，打線遭到統一獅隊封鎖，全場僅敲出4安打，追平聯盟史上開幕...

中職／4萬人！獅象大戰破開幕戰票房 平史上最多

棒球季回來了！中華職棒36年新賽季今天在台北大巨蛋揭開序幕，中信兄弟與統一獅隊的傳統一戰，吸引4萬人進場，突破去年才更新...

中職／首扛開幕戰會緊張 布雷克擒殺兄弟：不能算報台灣大賽之仇

統一獅隊洋投布雷克生涯首度把關開幕戰，今天面對中信兄弟隊先發5.2局無失分拿下勝投，幫助獅隊以8：0完封兄弟賽後，談到去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。