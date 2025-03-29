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春季聯賽／林萬益8局優質先發 台灣啤酒勝場開張

中央社／ 台北29日電

全國成棒甲組春季聯賽台灣啤酒隊今天與台灣運彩隊交手，台灣啤酒投手林萬益8局失1分優質先發、蔡袁華辰開轟，終場以11：3奪下首勝；富邦公牛隊打線發揮，團隊3轟以18：6擊敗嘉南藥大隊。

114年全國成棒甲組春季聯賽台灣啤酒（國立體大）預賽首戰與台灣運彩（輔仁大學）交手，台灣啤酒先發投手林萬益開賽稍微有狀況，單局被敲3支安打失掉1分，但2局過後越投越穩，沒有再掉分數。

台灣啤酒2局上靠著保送、失誤、顏大衛二壘打扳平比數，5局上靠著保送、內野安打、盜壘、對方守備失誤，跑回超前分，2人出局後靠著顏采丞安打再添1分，6局上靠著5安、1保送攻勢串聯，單局攻下4分、拉開領先差距。

台灣啤酒8局上再攻下3分，9局上蔡袁華辰敲出陽春砲，台灣運彩2到8局沒有拿下分數，9局下抓準換投時機，單局出現5支安打追回2分，但攻勢沒有延續，台啤預賽首勝開張。

台灣啤酒先發投手林萬益用111球投8局，被敲出7支安打，投出4次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分、奪下勝投，王品傑後援投1局被敲出5支安打，失掉2分責失分。

富邦公牛（台體大）今天與嘉南藥大交手打線發揮，團隊敲出15支安打，3局上陳柏儒、賴沅晏接連敲出陽春砲，4局上周翔立也敲出2分砲，富邦公牛1到9局僅2、7局沒有得分，順利搶勝預賽首勝。

富邦公牛先發投手深見一騎今天用102球投6局，被敲出10支安打，投出7次三振、沒有四死球保送，失掉5分責失分、奪下勝投。

公牛 春季聯賽

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