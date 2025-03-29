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中職／冠軍兄弟敲4安打 追平開幕戰最淒涼紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職今天在台北大巨蛋進行開幕戰，由中信兄弟主場迎戰統一獅，台中市長盧秀燕（前排右）與台南市長黃偉哲前排左）聯袂出席，為各自城市球隊加油打氣。記者侯永全／攝影
中職今天在台北大巨蛋進行開幕戰，由中信兄弟主場迎戰統一獅，台中市長盧秀燕（前排右）與台南市長黃偉哲前排左）聯袂出席，為各自城市球隊加油打氣。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊近4年豪取3冠，但新球季開幕戰就在台北大巨蛋踢到鐵板，打線遭到統一獅隊封鎖，全場僅敲出4安打，追平聯盟史上開幕戰最少安打紀錄，終場以0：8遭到完封。

開幕戰單隊最少安打紀錄由2009年兄弟象隊4支保持，該役對手正好就是獅隊，最終也由敲出12安的猛獅以5：1帶走勝利。

兄弟今天在開幕戰再逢獅隊，打線遭到封鎖，在布雷克5.2局投球任內僅敲出3支安打；第4支安打在第7局由陳俊秀面對鄭鈞仁敲出。

此外，兄弟全場1分未得，成為史上第二支在開幕戰遭到完封的球隊，另一例為2010年統一獅隊，敲出7安打、得分掛蛋，終場以0：1不敵兄弟象隊。

中信兄弟 統一獅

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