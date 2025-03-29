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中職／冠軍兄弟敲4安打 追平開幕戰最淒涼紀錄
中信兄弟隊近4年豪取3冠，但新球季開幕戰就在台北大巨蛋踢到鐵板，打線遭到統一獅隊封鎖，全場僅敲出4安打，追平聯盟史上開幕戰最少安打紀錄，終場以0：8遭到完封。
開幕戰單隊最少安打紀錄由2009年兄弟象隊4支保持，該役對手正好就是獅隊，最終也由敲出12安的猛獅以5：1帶走勝利。
兄弟今天在開幕戰再逢獅隊，打線遭到封鎖，在布雷克5.2局投球任內僅敲出3支安打；第4支安打在第7局由陳俊秀面對鄭鈞仁敲出。
此外，兄弟全場1分未得，成為史上第二支在開幕戰遭到完封的球隊，另一例為2010年統一獅隊，敲出7安打、得分掛蛋，終場以0：1不敵兄弟象隊。
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