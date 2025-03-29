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中職／兄弟開幕戰8分差吞敗寫不名譽紀錄 獅隊完封勝終止魔咒

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中職／兄弟8分差吞敗寫不名譽紀錄 獅隊完封勝終止魔咒

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒36年開幕戰，統一獅隊林安可。記者侯永全／攝影
中華職棒36年開幕戰，統一獅隊林安可。記者侯永全／攝影

中華職棒開幕戰統一獅隊一吐過去客場7連敗的怨氣，先發投手布雷克5.2局無失分封鎖、林安可敲出本季中職首轟，以8：0大勝，中信兄弟隊則寫下開幕戰最大分差輸球的不名譽紀錄。

獅隊隊史第22次參加開幕戰，但最近7次在開幕戰作客都輸球，猶如魔咒纏身，而兄弟則是手握開幕戰對戰6勝2敗的優勢，然而今天戰況不一樣了。

布雷克中職資歷邁入第五年，但今年首度扛起開幕戰先發，讓大巨蛋象迷的應援聲彷彿按下靜音鍵，5.2局被敲出3支零星安打，4局下雖然單局被敲2安，但王威晨先盜壘出局才有許基宏的二壘打，沒有造成失分，全場5次三振、1次四壞保送。

獅隊打線前5局雖有6支安打，卻也出現3次雙殺打，僅在4局上靠著3支安打攻下1分，不過6局上1出局後，蘇智傑、陳傑憲、林安可、潘傑楷連續4支安打攻下3分，也將先發投手德保拉打退場。

王奕凱接手後雖然抓到1出局，但中間也出現失誤、安打，又掉1分，隨後獅隊換上胡金龍代打，左外野獅迷響起巨大歡呼聲，他也不負眾望敲出二壘長打，清空壘包，將領先擴大到7：0，41歲的胡金龍也寫下開幕戰敲出二壘打最年長紀錄。

7局上林安可從李振昌手中敲出右外野的陽春砲，成為中職本季第一發全壘打，單場第3支安打，也拿下獅隊第8分。

開幕戰過去最大分差是7分，1997年2月23日時報鷹隊9：2擊敗統一獅隊、2000年3月11日和信鯨隊以8：1擊敗統一獅隊，獅隊今天終於站在另外一頭，讓兄弟吞下不名譽紀錄。

中華職棒36年開幕戰，中信兄弟隊德保拉。記者侯永全／攝影
中華職棒36年開幕戰，中信兄弟隊德保拉。記者侯永全／攝影
中華職棒36年開幕戰，統一獅隊布雷克。記者侯永全／攝影
中華職棒36年開幕戰，統一獅隊布雷克。記者侯永全／攝影

中職 統一獅

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