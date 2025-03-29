中職／老鬼發威！胡金龍開幕戰敲二壘打 改寫史上最年長紀錄

這是要退休的人嗎？統一獅隊胡金龍今年球季後宣告褪下球衣，今天在開幕戰先締造紀錄，成為史上最年長在開幕戰敲出二壘安打的球員，一棒3分打點，幫助獅隊將領先擴大為7：0。

今天在台北大巨蛋的中信兄弟與統一獅隊之戰，獅隊以1：0領先進入6局上，1出局後蘇智傑、陳傑憲、林安可、潘傑楷連續4支安打攻下3分，也將先發投手德保拉打退場。

王奕凱接手後雖然抓到1出局，但中間也出現失誤、安打，又掉1分，隨後獅隊換上胡金龍代打，左外野獅迷響起巨大歡呼聲，他也不負眾望敲出二壘長打，清空壘包。

41歲又55天的胡金龍是開幕戰史上第二年長出賽的野手，第一名是2001年興農牛隊林仲秋的42歲又167天，而加上開幕戰敲出二壘安打，胡金龍則是史上最年長，超越原本去年林智平的39歲又7天紀錄。