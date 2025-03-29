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中職／桃猿第二波薪資 林立月薪達81萬 陳冠宇等5人簽複數約

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊陳冠宇。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊陳冠宇。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天公布第二波談薪結果，林立執行第三年複數約，今年月薪調升到81萬元，廖健富、陳晨威、陳冠宇、王志煊陳柏豪五人獲得球團複數年約的肯定。

中華職棒新賽季今天開打，猿隊賽程明天才啟動，球團表示，為了讓球員能夠穩定投入春訓準備，在2月份就完成合約洽談，今日公布第二波談薪。

中職生涯邁入第九年的廖健富，球團看重其對球隊戰力的重要性，與其簽下一紙合約總值4100萬元長達5年的複數約；擔綱球隊開路先鋒重要任務的陳晨威，獲得含激勵獎金總值2505萬元的三年複數約，今年月薪來到53萬元、逐年增加為61萬元、68萬元。

去年轉隊加入後拿下救援王，成為球隊新一代守護神的陳柏豪，與去年中繼王的王志煊，兩人皆收到大幅加薪的2年複數約肯定，陳柏豪今年27萬元、王志煊26萬元，兩人明年薪水升為30萬元。

左投陳冠宇去年54場出賽，26次中繼成功，是桃猿牛棚倚賴的重要大將，球團與其簽訂今年60萬元、明年64萬元的2年複數約。

此外，去年一軍出賽數大增的蘇俊璋與馮健庭皆獲加薪，蘇俊璋加薪6萬元來到16.5萬元，馮健庭則由10萬元調升至14萬元，因傷休養一年的朱承洋則扣薪8萬元，今年月薪20萬元。

樂天桃猿隊廖健富。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊廖健富。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊陳晨威。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊陳晨威。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊王志煊。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊王志煊。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊陳柏豪。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊陳柏豪。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 王志煊 陳柏豪

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