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中職／要讓林佳緯從最底層學習 林岳平談升一軍評估關鍵
統一獅隊外野手林佳緯從二軍開季，總教練林岳平話說得委婉，但不諱言會面對媒體說到這些事情，代表自己已經講到爛掉，直言希望他學習重新面對自己的職棒生涯。
林佳緯去年以新人之姿進入開季名單，全季也獲得重用，今年季前先參與世界棒球經典賽資格賽，但未在獅隊開季名單，自然掀起外界許多討論聲浪。
林岳平說：「去年他一開季就在一軍，也在一軍有好的收穫，今年希望他在訓練上多一點時間強化自己能力，從二軍去感受球季。」林岳平強調，不管外界怎麼評斷他，但希望他從最底層去學習、從另一個角度重新開始，去面對職棒生涯，而非都在比較舒適的環境中成長。
何時可能將他升上一軍？林岳平說：「看二軍回報，如果一律都是好的現象，準備好積極想要面對生涯，就會上來，但可能還要一段日子。」
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