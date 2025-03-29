中職／非典型強投生存第16年 王鏡銘投成現役最高齡不設終點

現役最高齡投手王鏡銘拚進統一獅隊開季名單，剛進來時以為「職棒壽命」8年已經算不錯，如今從一軍展開第16年職棒賽季，不是王牌投手、生涯多數時間與「強投」沾不上邊，但累積了少有人能達到的生涯高度，王鏡銘也坦言：「定位不明，投到現在16年，還能站在球場上，我也覺得很不可思議。」

王鏡銘為2008年選秀第一指名入隊，2010年菜鳥球季豪奪新人王，在潘威倫退役後，39歲的他成為今年聯盟最高齡、最資深投手，王鏡銘也有意識到這件事，「學弟都在講，說嘟嘟賢拜（潘威倫）退了後，就變我最老了。」

王鏡銘生涯在一軍累積出賽526場，也曾作為先發輪值一員，15年來堆疊57勝、107中繼成功、20次救援成功，中職史上擁有50勝以上、100中繼以上的選手僅有兩人，就是王鏡銘、高建三。

王鏡銘表示，剛進職棒時，職棒選手壽命大概5、6年，「原本想說好的話，大概8年，結果我已經多一倍了。」談起成績，王鏡銘卻有憾，「 打到這樣的生涯，確實沒有幾個，但說成績好嗎？好像也沒有到很漂亮，有幾年因為受傷、開刀空窗太久，雖然打到這樣不容易，但好像可以更好，覺得對自己的身體照顧沒有到很好。」

耐投的特性，他認為來自開南大學時期的累積，由於自己是第一屆棒球隊成員，教練有較多時間可以安排、調整訓練，「那時投手丟球量很大，小肌肉、重訓那些也都是教練盯著看，應該是那時累積起來才可以到現在。」

年紀只是數字，王鏡銘場上不變的招牌是好勝心，這點沒有絲毫減損，今年官辦熱身賽也展現絕佳調整狀況，其實有原因。他說：「上了場，還是要有爭鬥心、企圖心，想要搶位置的初心還是有。」他也提到，希望能給學弟一個榜樣，「怎樣才算是準備好開始比賽，我不會講，只好身體力行做給他們看。」

王鏡銘坦言，自己並未設限生涯要走到何時，今年可能是最後一年，也有可能還有明年，全看今年自己場上表現，「如果表現好就繼續投，如果表現不好，那就是終點。」引退的事，甚至引退後的事，現在都還不在他的腦海中，「那些事，以後再說，我想要對於每件事都是專注當下。」