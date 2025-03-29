中職／均速提升感謝教練防護員主動 伍立辰：我比較害羞

中信兄弟隊開季一軍28人名單中，帶進兩位新秀投手伍立辰、陳冠穎，定位從牛棚出發，還沒二軍登板就卡位一軍，伍立辰感受到壓力，但也視為挑戰，感謝教練、防護團隊主動協助自己轉換角色，「因為我比較害羞」。

23歲的伍立辰在去年選秀會獲得兄弟第二指名，今年一軍官辦熱身賽後援4場，5局僅被敲2安打，有2次保送，失1分非責失分，防禦率為0、被上壘率0.80。

更亮眼的是平均球速達145公里，伍立辰表示，這是職業訓練的結果，相較大學時期訓練內容更扎實，也與體能、投手教練溝通如何調整，準備、放鬆與按摩時與防護員溝通也更仔細。

體能、重訓的打底也是原因，伍立辰雖然體態上看不出特別成長，但他認為因為教練、防護員的協助，讓自己每天比賽、訓練後更不容易疲憊，「他們都很主動跟我說明，可能怕新人不敢跟他們說吧，我自己也比較害羞。」

面對新賽季的中繼角色，伍立辰坦言過去多擔任先發，對這個角色比較陌生，但也透過熱身賽逐漸熟悉，也向王奕凱、王凱程等學長請教，「他們會給我一些投球想法上的建議，還有身體的調整、熱身。」

今天要參加一軍的開幕戰，伍立辰說：「是一個不一樣的開始，會很緊張，但興奮感更多。」而今天伍立辰的家人也到了現場，期待能在家人前有好表現。