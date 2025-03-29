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謝國城盃少棒／北市東園獲LLB少棒代表 十年磨一劍拚威廉波特

中央社／ 台北29日電
114年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍戰29日登場，終場由北市東園以11比5擊敗桃園龜山、搶下冠軍，同時也取得LLB亞太區少棒賽代表權。圖為東園教練駱政宇（左）與球員場上談話。中央社
114年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍戰29日登場，終場由北市東園以11比5擊敗桃園龜山、搶下冠軍，同時也取得LLB亞太區少棒賽代表權。圖為東園教練駱政宇（左）與球員場上談話。中央社

謝國城盃少棒賽北市東園林晉擇冠軍戰投打俱佳，開賽就開轟，先發投4.2局失1分責失分奪勝投，率隊11比5擊敗桃園龜山，奪下LLB亞太區少棒賽代表權，「十年磨一劍」盼再闖威廉波特

114年謝國城盃少棒賽冠軍戰在新生公園棒球場舉行，冠軍戰兩隊攻勢往來，台北市東園首局就有攻勢，1局下林晉擇首打席陽春砲，靠著接連安打、觸身球保送攻勢串聯再拿3分，開賽取得4比0領先。

龜山2局上黃睿騰陽春砲追分，3局上先靠著林冠嶔適時安打追回2分，謝承濬再補上安打、一棒2分超前比數；東園3局下靠著張淳博適時安打扳平比數。

東園4局下再起攻勢，2人出局後靠著不死三振、何甫羿敲安推進，蔡穆德適時安打超前比數，再靠著保送、陳啟盛安打添分，林晉擇補上安打、一棒2分替球隊多添保險分，5局下再拿2分、順利搶勝。

林晉擇攻守俱佳單場3安貢獻3分打點，先發總計用86球投4.2局，被敲出7支安打，失掉5分（1分責失分），奪下勝投。

東園繼2017年後、睽違8年再奪下代表權，將以學校名稱代表台灣出戰LLB世界少棒聯盟亞太區少棒賽，爭取前進美國威廉波特參賽門票；東園2017年在亞太區止步， 前一次奪下代表權、順利闖進威廉波特是2015年。

台北市東園國小少棒隊29日在114年謝國城盃全國少棒錦標賽摘下冠軍，睽違8年再奪下LLB亞太區少棒賽代表權，總教練賴敏男說，今天比賽安打密集、把球打強也造成對手失誤，奠定勝基。中央社
台北市東園國小少棒隊29日在114年謝國城盃全國少棒錦標賽摘下冠軍，睽違8年再奪下LLB亞太區少棒賽代表權，總教練賴敏男說，今天比賽安打密集、把球打強也造成對手失誤，奠定勝基。中央社

東園本次盃賽全壘打火力兇猛，加上今天林晉擇全壘打，團隊累積10轟，但總教練賴敏男表示，有提醒球員不要追求長打、把球打強勁，今天安打密集、把球打強也造成對手失誤。

亞太區賽事韓國一直都是鎖定對手，韓國也很重視這個比賽，特別派人到台灣情蒐，賴敏男表示，每年幾乎都會這樣，2017年亞太區失利，但此批球員整齊度比以往更好，希望「十年磨一劍」、繼2015年後再闖威廉波特。

東園奪下謝國城盃少棒冠軍，投打俱佳的林晉擇奪下賽會最有價值球員（MVP），教練獎為東園教練駱政宇。

威廉波特 謝國城盃少棒

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