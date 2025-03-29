中職／二軍0場→一軍開季 陳冠穎想對決張育成、陳傑憲

中信兄弟隊開季一軍28人名單中，帶進兩位新秀投手伍立辰、陳冠穎，定位從牛棚出發，陳冠穎透過熱身賽適應新角色，在新賽季最期待有機會對決張育成、陳傑憲兩位強打者。

21歲的陳冠穎曾在2023年選秀會落選，但去年獲得兄弟第三指名加入職棒，還沒經歷過二軍實戰就登錄在開季一軍名單，春訓看見亮點，在官辦熱身賽5場出賽，合計4.1局掉1分，防禦率2.08、被上壘率0.92。

兄弟總教練平野惠一對兩人有先發期待，但一軍角色先從中繼出發，陳冠穎表示，自己從小到大學都是先發投手，沒有丟過中繼，一開始要花些時間適應、準備，未來也期待自己能朝先發邁進。

陌生的角色，陳冠穎詢問學長王奕凱、林暉盛傳授經驗，也透過春訓熱身賽學習，「如何去對決打者，一軍是不同層級，像是第一場對樂天桃猿陳晨威，那球我位置丟得很好了，還是被他敲出安打。」

今天開幕戰就升上一軍，陳冠穎笑說家人沒有因此特別來觀賽，「因為爸爸喜歡透過電視看棒球。」未來最期待能夠對上張育成、陳傑憲，現在就是先把自己準備好，以回報教練的信任。