中職／林益全仍有一軍出賽機會但很少 餅總：這已經不是議題

統一獅隊老將林益全今年在官辦熱身賽0出賽，也未進入開季名單，外界好奇究竟他本季在獅隊一軍是否還有空間，總教練林岳平賽前談到此事，坦言：「有，但是很少。」直言包括陳鏞基、林益全能否還在獅隊一軍有空間已非議題，球隊現在的議題，是要找出沒有兩人的陣容。

林益全去年季後被放在戰力外名單，最終仍然回歸獅營，熱身賽全程都隨二軍出賽，在獅隊一壘手輩出的情況下，今年是否能等到一軍出賽機會令人好奇。

林岳平指出：「去探討鏞基、益全在我們這裡還能不能生存，這已經不是議題，我不能再仰賴他們為球隊未來發展去執行。」他坦言，林益全的出賽空間一定還是有，「但是很少，前提是所有人都打不起來。若球隊還是需要他們兩個輪替，代表培緯、子豪或任何一壘手都不是在好的方向。」

林益全生涯累積2013支安打，在他前面僅剩兩人為張泰山2134安、彭政閔2044安，若今年無法等到一軍出賽機會，不僅挑戰生涯安打王形同絕望，連跨過彭政閔都有難度。