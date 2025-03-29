快訊

TPBL／「叫李雅英來坐腿上」與事實不符 雲豹發聲明並致歉

泰國搜救犬隊挺進強震倒塌現場 徹夜搶救身影「累了就躺瓦礫堆休息」

徐亨欠2億消失演藝圈 「腫到認不出」驚人近況曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林益全仍有一軍出賽機會但很少 餅總：這已經不是議題

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林岳平表示林益全本季會有一軍機會但肯定不多。 聯合報系資料照
林岳平表示林益全本季會有一軍機會但肯定不多。 聯合報系資料照

統一獅隊老將林益全今年在官辦熱身賽0出賽，也未進入開季名單，外界好奇究竟他本季在獅隊一軍是否還有空間，總教練林岳平賽前談到此事，坦言：「有，但是很少。」直言包括陳鏞基、林益全能否還在獅隊一軍有空間已非議題，球隊現在的議題，是要找出沒有兩人的陣容。

林益全去年季後被放在戰力外名單，最終仍然回歸獅營，熱身賽全程都隨二軍出賽，在獅隊一壘手輩出的情況下，今年是否能等到一軍出賽機會令人好奇。

林岳平指出：「去探討鏞基、益全在我們這裡還能不能生存，這已經不是議題，我不能再仰賴他們為球隊未來發展去執行。」他坦言，林益全的出賽空間一定還是有，「但是很少，前提是所有人都打不起來。若球隊還是需要他們兩個輪替，代表培緯、子豪或任何一壘手都不是在好的方向。」

林益全生涯累積2013支安打，在他前面僅剩兩人為張泰山2134安、彭政閔2044安，若今年無法等到一軍出賽機會，不僅挑戰生涯安打王形同絕望，連跨過彭政閔都有難度。

彭政閔 林岳平 林益全

延伸閱讀

中職／高塩將樹明天36歲生日 林岳平評估轉任先發可能性

中職／潘威倫參加火腿春訓勤做筆記 林岳平用心良苦

火腿交流賽／「很多人來看台灣隊長」 陳傑憲代跑因新庄剛志請託

火腿交流賽／餅總看孫易磊危機時有球威 林安可：就被三振了…

相關新聞

中職／要讓林佳緯從最底層學習 林岳平談升一軍評估關鍵

統一獅隊外野手林佳緯從二軍開季，總教練林岳平話說得委婉，但不諱言會面對媒體說到這些事情，代表自己已經講到爛掉，直言希望他...

中職／挑戰連霸很難…平野惠一點出兄弟當前課題

中華職棒開幕戰今天在台北大巨蛋開打，衛冕軍中信兄弟隊要踏出第一步，從迎戰去年冠軍賽對手統一獅隊開始，總教練平野惠一坦言要...

中職／台灣洋基！莎菈感受百萬象迷熱情知道有重擔

中信兄弟隊打擊教練莎菈（Sarah Edwards）近期因為在職棒工作的女性身分，受到大聯盟官網訪問關注，她也感受到來自...

中職／林益全仍有一軍出賽機會但很少 餅總：這已經不是議題

統一獅隊老將林益全今年在官辦熱身賽0出賽，也未進入開季名單，外界好奇究竟他本季在獅隊一軍是否還有空間，總教練林岳平賽前談...

中職／非典型強投生存第16年 王鏡銘投成現役最高齡不設終點

現役最高齡投手王鏡銘拚進統一獅隊開季名單，剛進來時以為「職棒壽命」8年已經算不錯，如今從一軍展開第16年職棒賽季，不是王...

中職／林培緯首度開季一軍 不會緊張已準備好自己

中華職棒統一獅隊年輕小將林培緯今年順利入選開季一軍名單，頂替有腰傷的陳鏞基守一壘，林培緯表示並不會緊張，身為右打的他已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。