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中職／台灣洋基！莎菈感受百萬象迷熱情知道有重擔
中信兄弟隊打擊教練莎菈（Sarah Edwards）近期因為在職棒工作的女性身分，受到大聯盟官網訪問關注，她也感受到來自百萬象迷的期待，將兄弟比喻為「台灣的洋基隊」。
中華職棒賽季今天開打，首戰由衛冕軍兄弟對上統一獅隊，莎菈表示，球隊已經準備好了，強化心理建設去贏下每一場比賽，春訓目前看來江坤宇的一些調整有收到功效，曾頌恩的表現也很穩定。
作為中職第一位女性打擊教練，莎菈也感受到外界的關注，「我知道自己的角色很重要，身為女性的運動產業從業人員，可以讓社會有更多想像，女性可以在不同的地方擔任不同角色，開啟對話。」
身在中職的人氣隊伍，莎菈感受到兄弟球迷的熱情猶如美國職棒大聯盟的洋基，在社群媒體上會收到許多訊息，在球場也感受到球迷的熱情。
「我們在春訓的表現有起有落。」莎菈表示：「更能感受到球迷的看法，但我也準備好接受這些挑戰，不過多數球迷都不在意輸贏，我也很感謝他們。」
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