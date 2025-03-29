中職／挑戰連霸很難…平野惠一點出兄弟當前課題

中華職棒開幕戰今天在台北大巨蛋開打，衛冕軍中信兄弟隊要踏出第一步，從迎戰去年冠軍賽對手統一獅隊開始，總教練平野惠一坦言要連霸是很困難的事情，但也期待能夠同時兼顧養成，看見年輕球員的成長。

中信兄弟隊昨天的開季一軍28人名單只有列入25人，今天追加張志豪並新註冊洋投黃博多，黃博多預計明天登板面對富邦悍將隊。

這份開季名單中也選進伍立辰、陳冠穎兩位去年才加盟的新秀，尚未在二軍出賽就登錄在一軍，平野惠一表示，當然很期待新秀的表現，目前規劃兩人從牛棚出發，但過去兩人的角色是先發，「先發的可能性不是零。」

平野惠一也表示，會提醒他們，一軍的打者實力強大，因此對於他們的期待不是成績，更希望看見他們在投手丘展現氣勢，期待成為未來球隊堅強的陣容。

面對新球季的開始，平野惠一認為兄弟要挑戰連霸有難題要解，「隊內年齡有高齡化趨勢，我們知道養成和戰績並進是很難的，有些球員去年表現很好，但今年身體狀況還沒調整好，所以還沒上到一軍，這對年輕球員來說是很好的競爭機會。」

今天開幕戰交給老經驗的投手德保拉，這是他第3次擔任開幕戰先發，平野惠一表示：「他是我們最信任的投手，贏得了團隊內的競爭。」